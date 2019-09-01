Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

93' Лашальт Диего получил желтую карточку от судьи

93' Удар от ворот произведет Торино

92' Что за промах! У Хатебур Ханс была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

92' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Хорошо играет на выходе Голлини Пьерлуиджи - мяч в ее руках

92' Лукич Саша навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

90' Малиновский Руслан из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

89' Удар от ворот произведет Торино

89' Пространство открывается для Иличич Йосип , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

89' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Муриэль Луис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

88' Хорошая попытка от Де Сильвестри Лоренцо , был неплохой удар, но вратарь спас

87' Иличич Йосип бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

87' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Аталанта пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

85' Арана Гильерме из команды Аталанта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

85' Удар от ворот произведет Аталанта

85' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Торино

83' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Иличич Йосип наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

81' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

74' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Удар от ворот произведет Аталанта

73' Базелли Даниэле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

69' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

67' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

66' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

65' Хатебур Ханс получил желтую карточку от судьи

64' Удар от ворот произведет Аталанта

64' Ринкон Томас пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

64' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

62' Хорошие скиллы дриблинга показывает Гомес Алехандро , обходя своих соперников

62' Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Иличич Йосип наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

61' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

59' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Г О О О О Л - Беренгер Алекс изменил счет на табло!

56' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

54' Фантастический гол, где все сам сделал Сапата Дуван

54' Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!

54' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сапата Дуван , обходя своих соперников

54' Удар от ворот произведет Торино

54' Пространство открывается для Иличич Йосип , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

52' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

52' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Белотти Андреа из команды Торино пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

50' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

49' Удар от ворот произведет Торино

49' Отличную защиту показывает Джиджи Коффи от команды Торино , не дает пропустить гол своей команде.

49' Сапата Дуван наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

48' Удар от ворот произведет Торино

48' Де Рон Мартен не смог попасть в створ ударом издали

48' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота