Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Аталанта
2:3
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
21' Желтая карточка
Беренгер Алекс
0:1
24' Гол
Бонифаци Кевин
1:1
38' Гол
Сапата Дуван
2:1
54' Гол
Сапата Дуван
2:2
57' Гол
Беренгер Алекс
65' Желтая карточка
Хатебур Ханс
2:3
66' Гол
Иццо Армандо
76' Желтая карточка
Де Рон Мартен
90' Желтая карточка
Лашальт Диего
90'+4
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
5
Мазиелло
Андреа
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
10
Гомес
Алехандро
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
30
Джиджи
Коффи
14
Бонифаци
Кевин
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Мейте
Суалихо
88
Ринкон
Томас
8
Базелли
Даниэле
34
Эйна
Ола
21
Беренгер
Алекс
9
Белотти
Андреа
Аталанта
3-4-1-2
Торино
3-5-2

Ход матча

21'
 
Беренгер Алекс
24'
0:1
Бонифаци Кевин
(Базелли Даниэле)
38'
Сапата Дуван
(Пашалич Марио)
1:1
54'
Сапата Дуван
(Гомес Алехандро)
2:1
57'
2:2
Беренгер Алекс
(Мейте Суалихо)
63'
Муриэль Луис
Пашалич Марио
 
65'
Хатебур Ханс
 
66'
2:3
Иццо Армандо
(Базелли Даниэле)
67'
Малиновский Руслан
Гомес Алехандро
 
76'
Де Рон Мартен
 
78'
 
Лукич Саша
Базелли Даниэле
79'
Арана Гильерме
Госенс Робин
 
83'
 
Лашальт Диего
Беренгер Алекс
90'
 
Лашальт Диего

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 6
  • 13 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +13 =3 -4
СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта
Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта
Торино Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино
Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торино 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Торино Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 1:1 Аталанта Серия A
Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:2 Торино Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Верона 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Болонья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Дженоа Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Парма Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Наполи Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Кальяри Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. СПАЛ 2013 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Фиорентина Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19. Лечче 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 2:3 Торино
Аталанта
81.1% (133)
Ничья
14.6% (24)
Торино
4.3% (7)
2:1 Аталанта
50% (82)
1:0 Аталанта
18.9% (31)
1:1 Ничья
11% (18)
2:0 Аталанта
6.1% (10)
3:1 Аталанта
4.3% (7)
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