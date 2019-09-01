Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
2:3
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Торино
21' Желтая карточкаБеренгер Алекс
0:1
24' ГолБонифаци Кевин
1:1
38' ГолСапата Дуван
2:1
54' ГолСапата Дуван
2:2
57' ГолБеренгер Алекс
65' Желтая карточкаХатебур Ханс
2:3
66' ГолИццо Армандо
76' Желтая карточкаДе Рон Мартен
90' Желтая карточкаЛашальт Диего
33
Хатебур
Ханс
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
30
Джиджи
Коффи
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
89 Luca Gemello
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
21'
24'
38'
1:1
54'
2:1
57'
2:2
65'
66'
2:3
76'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 6
-
13 Удары в створ 2
-
12 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =3 -4СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта
Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта Аталанта 2:0 Удинезе Аталанта 2:1 Фиорентина Наполи 1:2 Аталанта Аталанта 0:0 Эмполи Интер Милан 0:0 Аталанта Аталанта 4:1 Болонья Парма 1:3 Аталанта
Торино Последние 20 матчей: +12 =5 -3Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино
Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино Торино 2:0 Милан Дженоа 0:1 Торино Торино 1:1 Кальяри Парма 0:0 Торино Торино 2:1 Сампдория Фиорентина 1:1 Торино
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торино 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Торино Серия A Аталанта 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:5 Торино Серия A Торино 1:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:1 Торино Серия B Аталанта 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Аталанта Серия A Торино 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:2 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Верона
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Парма
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Лечче
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Аталанта
81.1% (133)
Ничья
14.6% (24)
Торино
4.3% (7)
2:1 Аталанта
50% (82)
1:0 Аталанта
18.9% (31)
1:1 Ничья
11% (18)
2:0 Аталанта
6.1% (10)
3:1 Аталанта
4.3% (7)
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