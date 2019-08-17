Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
Брешия

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан
Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио Ювентус 2:1 Милан Милан 1:1 Удинезе Сампдория 1:0 Милан Милан 2:0 Кьяссо Милан 2:3 Интер Милан Кьево 1:2 Милан
Брешия Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия
Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Милан: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия 0:1 Милан Серия A Милан 3:0 Брешия Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брешия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Ювентус Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Дженоа Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Рома Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Кальяри Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. СПАЛ 2013 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Брешия

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Брешия
    Милан
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Брешия
    0% (0)
    2:0 Милан
    60.8% (31)
    2:1 Милан
    13.7% (7)
    1:0 Милан
    9.8% (5)
    3:0 Милан
    5.9% (3)
    3:1 Милан
    3.9% (2)
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