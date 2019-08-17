Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +8 =3 -9Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан
Брешия Последние 20 матчей: +12 =3 -5Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия
Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа Брешия 0:0 Лугано Козенца 2:3 Брешия Брешия 0:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Милан: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Брешия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Милан
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Брешия
0% (0)
2:0 Милан
60.8% (31)
2:1 Милан
13.7% (7)
1:0 Милан
9.8% (5)
3:0 Милан
5.9% (3)
3:1 Милан
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...