Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Лечче
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Верона
0'
3' Желтая карточка
Кумбулла Мараш
22' Желтая карточка
Россеттини Лука
65' Желтая карточка
Гюнтер Корай
67' Желтая карточка
Верре Валерио
0:1
81' Гол
Пессина Маттео
85' Желтая карточка
Майер Жан
90'+4
21
Габриэл
Васконселлос
6
Бензар
Ромарио
13
Россеттини
Лука
5
Лучиони
Фабио
39
Дель
Орко
Кристиан
37
Майер
Жан
77
Тахцидис
Панайотис
11
Шахов
Евгений
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
9
Лападула
Джанлука
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
8
Хендерсон
Лиам
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
34
Амрабат
Софьян
20
Цаканьи
Маттиа
66
Тутино
Дженнаро
Лечче
4-3-1-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

3'
 
Кумбулла Мараш
22'
Россеттини Лука
 
59'
Рисполи Андреа
Бензар Ромарио
 
59'
 
Верре Валерио
Тутино Дженнаро
65'
 
Гюнтер Корай
66'
Ла Мантия Андреа
Шахов Евгений
 
67'
 
Верре Валерио
74'
 
Пессина Маттео
Хендерсон Лиам
78'
 
Боккетти Сальваторе
Кумбулла Мараш
81'
0:1
Пессина Маттео
83'
Кальдерони Марко
Дель Орко Кристиан
 
85'
Майер Жан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана
Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче Лечче 1:0 Брешия Лигорна 1:0 Лечче Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче
Верона Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор
Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия

Последние игры между собой

Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче 2:1 Верона Серия B Верона 0:2 Лечче Серия B Лечче 0:1 Верона Серия C1 A Верона 0:0 Лечче Серия C1 A
Верона 2:1 Лечче Серия C1 A Лечче 0:0 Верона Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Верона 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Болонья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Дженоа Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Парма Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Наполи Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Кальяри Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. СПАЛ 2013 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Фиорентина Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19. Лечче 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лечче 0:1 Верона
Лечче
52.5% (85)
Ничья
35.8% (58)
Верона
11.7% (19)
1:0 Лечче
28.4% (46)
1:1 Ничья
27.8% (45)
2:1 Лечче
20.4% (33)
0:0 Ничья
6.2% (10)
0:1 Верона
5.6% (9)
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