Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

94' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

91' Удар от ворот произведет Верона

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Боккетти Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Боккетти Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

89' Боккетти Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Боккетти Сальваторе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Лападула Джанлука наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

87' Манкозу Марко нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

87' Плохо играет Боккетти Сальваторе - неудачный вынос, и мяч у соперниц

87' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Удар от ворот произведет Лечче

86' Верре Валерио не смог попасть в створ ударом издали

85' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

83' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Г О О О О Л - Пессина Маттео забивает!

80' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

80' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хорошо играет на выходе Сильвестри Марко - мяч в ее руках

79' Удар от ворот произведет Верона

78' Фалько Филиппо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

69' Удар от ворот произведет Лечче

69' Хендерсон Лиам не смог попасть в створ ударом издали

68' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Судья подбегает и показывает Верре Валерио из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.

67' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Кумбулла Мараш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Гюнтер Корай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

65' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

65' Лападула Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Цаканьи Маттиа из команды Верона пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

64' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Лападула Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Рисполи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Лечче

60' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

59' Пространство открывается для Тутино Дженнаро , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

57' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

56' Фараони Марко наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

56' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лазович Дарко , обходя своих соперников

55' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

54' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лечче пробьет пенальти!

51' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

50' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Манкозу Марко из команды Лечче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Верона

48' Пространство открывается для Майер Жан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

48' Плохо играет Ррахмани Амир - неудачный вынос, и мяч у соперниц

47' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля