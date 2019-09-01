Италия: Серия A 2019-2020
Лечче
0:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Виа дель Маре
Верона
3' Желтая карточкаКумбулла Мараш
22' Желтая карточкаРоссеттини Лука
65' Желтая карточкаГюнтер Корай
67' Желтая карточкаВерре Валерио
0:1
81' ГолПессина Маттео
85' Желтая карточкаМайер Жан
37
Майер
Жан
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Хайе ТомНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
22'
65'
67'
81'
0:1
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +14 =1 -5Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана
Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино ФК Чезена 0:2 Лечче Комо 3:3 Лечче Лечче 2:1 Арциньяно Лечче 2:1 Специя Лечче 3:0 Арконатезе Падова 2:1 Лечче Лечче 1:0 Брешия Лигорна 1:0 Лечче Перуджа 1:2 Лечче Лечче 4:1 Сестри Леванте Унионе Санремо 0:2 Лечче
Верона Последние 20 матчей: +6 =8 -6Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор
Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Верона 4:1 Перуджа Верона 2:1 Фоджа Читтаделла 3:0 Верона Верона 2:3 Ливорно Пескара 1:1 Верона Верона 0:3 Беневенто Палермо 1:0 Верона Верона 2:2 Брешия
Последние игры между собой
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Верона
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Парма
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Лечче
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Лечче
52.5% (85)
Ничья
35.8% (58)
Верона
11.7% (19)
1:0 Лечче
28.4% (46)
1:1 Ничья
27.8% (45)
2:1 Лечче
20.4% (33)
0:0 Ничья
6.2% (10)
0:1 Верона
5.6% (9)
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