Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Матч возобновлен

46' Алвеш Бруну на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!

42' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

42' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

36' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Ласанья Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

30' Удар от ворот произведет Удинезе

28' Удар от ворот произведет Парма

26' Удар от ворот произведет Удинезе

26' Пространство открывается для Жервиньо Куасси , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

25' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

19' Удинезе имеет хороший шанс забить.

19' Удар от ворот произведет Удинезе

19' Пространство открывается для Грасси Альберто , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

18' Фантастический гол, где все сам сделал Ласанья Кевин

17' Г О О О О Л - Ласанья Кевин забивает!

16' Инглезе Роберто из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

14' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Хорошо играет на выходе Муссо Хуан - мяч в ее руках

13' Несторовски Илья из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

10' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

10' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

6' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Удинезе начинает с центра поля