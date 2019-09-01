Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Удинезе
1:3
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
1:0
17' Гол
Ласанья Кевин
1:1
43' Гол
Жервиньо Куасси
1:2
59' Гол
Гальоло Риккардо
1:3
75' Гол
Инглезе Роберто
81' Желтая карточка
Барилла Антонио
86' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
90' Желтая карточка
Теодорчик Лукаш
90'+6
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
8
Яяло
Мато
38
Мандрагора
Роландо
10
Де
Пауль
Родриго
12
Сема
Кен
30
Несторовски
Илья
15
Ласанья
Кевин
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
17
Барилла
Антонио
10
Эрнани
Азеведо
8
Грасси
Альберто
44
Кулушевски
Деян
9
Инглезе
Роберто
27
Жервиньо
Куасси
Удинезе
3-5-2
Парма
4-3-3

Ход матча

17'
Ласанья Кевин
1:0
43'
1:1
Жервиньо Куасси
(Кулушевски Деян)
59'
1:2
Гальоло Риккардо
(Кулушевски Деян)
64'
 
Куцка Юрай
Грасси Альберто
70'
Пуссетто Игнасио
Несторовски Илья
 
70'
 
Пеццелла Джузеппе
Лорини Венсан
75'
1:3
Инглезе Роберто
(Жервиньо Куасси)
78'
Теодорчик Лукаш
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
81'
 
Барилла Антонио
82'
 
Корнелиус Андреас
Инглезе Роберто
86'
 
Эрнани Азеведо
90'
Теодорчик Лукаш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе
Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа Наполи 4:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе
Парма Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма
Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа Эмполи 3:3 Парма

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Парма: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Удинезе Серия A Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 4:2 Парма Серия A
Парма 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 0:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Удинезе 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Парма Серия A Парма 2:1 Удинезе Серия A Парма 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Парма Серия A Парма 2:0 Удинезе Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Верона 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Болонья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Дженоа Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Парма Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Наполи Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Кальяри Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. СПАЛ 2013 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Фиорентина Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19. Лечче 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 1:3 Парма
Удинезе
74.8% (122)
Ничья
21.5% (35)
Парма
3.7% (6)
2:1 Удинезе
38.7% (63)
1:0 Удинезе
27.6% (45)
1:1 Ничья
17.2% (28)
2:0 Удинезе
6.1% (10)
1:2 Парма
3.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...