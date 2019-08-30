Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Ренато Далл'Ара
СПАЛ 2013
16
Поли
Андреа
99
Бериша
Этрит
27
Фелипе
Диас
19
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья
Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +13 =2 -5СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона
СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Брешия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Болонья
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Болонья
75.3% (122)
Ничья
20.4% (33)
СПАЛ 2013
4.3% (7)
2:1 Болонья
35.2% (57)
1:0 Болонья
29.6% (48)
1:1 Ничья
14.2% (23)
2:0 Болонья
6.8% (11)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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