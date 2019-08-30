Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

35' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Томиясу Такэхиро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

30' Удар от ворот произведет Болонья

30' Пространство открывается для Валоти Матиа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

30' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

25' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сориано Роберто из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Удар от ворот произведет Болонья

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Матч возобновлен

22' Петанья Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Данило Ларанжера на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

20' Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

19' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Орсолини Риккардо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

17' Удар от ворот произведет Болонья

17' Пространство открывается для Куртич Ясмин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

16' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

14' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' So close! Удар головой нанес Дестро Маттиа но мяч выбили с ленточки!

12' Удар от ворот произведет Болонья

11' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

8' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

5' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

5' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

3' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру