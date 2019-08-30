Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
СПАЛ 2013
0' 37'
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
16
Поли
Андреа
5
Медель
Гари
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
22
Дестро
Маттиа
10
Сансоне
Никола
99
Бериша
Этрит
4
Ционек
Тьяго
23
Викари
Франческо
27
Фелипе
Диас
77
Д'Аллесандро
Марко
19
Куртич
Ясмин
8
Валоти
Матиа
7
Миссироли
Симоне
3
Роша
Игор
II
31
Ди
Франческо
Федерико
37
Петанья
Андреа
Болонья
4-3-3
СПАЛ 2013
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья
Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья Болонья 2:0 Кальяри
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +13 =2 -5
СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона
СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Рома

Последние игры между собой

Болонья: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 СПАЛ 2013 Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брешия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Ювентус Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Болонья 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Дженоа Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Рома Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Кальяри Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 0:0 СПАЛ 2013
Болонья
75.3% (122)
Ничья
20.4% (33)
СПАЛ 2013
4.3% (7)
2:1 Болонья
35.2% (57)
1:0 Болонья
29.6% (48)
1:1 Ничья
14.2% (23)
2:0 Болонья
6.8% (11)
0:0 Ничья
3.1% (5)
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