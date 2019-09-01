Италия: Серия A 2019-2020
Сассуоло
4:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Сампдория
11' Желтая карточкаКоллей Омар
16' Желтая карточкаДункан Альфред
1:0
29' ГолБерарди Доменико
2:0
36' ГолБерарди Доменико
3:0
43' ГолБерарди Доменико
45' Красная карточкаВиейра Ронни
4:0
47' ГолТраоре Хамед
64' Желтая карточкаКвальярелла Фабио
4:1
67' ПенальтиКвальярелла Фабио
87' Желтая карточкаКапрари Джанлука
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
14
Янкто
Якуб
26
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Andrea Ghion
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
16'
29'
36'
43'
45'
47'
4:0
67'
87'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи
Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория
Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Верона
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Парма
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Лечче
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Сассуоло
42.1% (69)
Ничья
40.9% (67)
Сампдория
17.1% (28)
1:1 Ничья
32.9% (54)
2:1 Сассуоло
22.6% (37)
1:0 Сассуоло
15.9% (26)
1:2 Сампдория
11.6% (19)
2:2 Ничья
4.9% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...