Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

90' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

89' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Капрари Джанлука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Великолепное видение игры демонстрирует Экдаль Олбин из команды Сампдория , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

85' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

84' Бога Джереми не смог попасть в створ ударом издали

84' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бога Джереми , обходя своих соперников

82' Удар от ворот произведет Сассуоло

81' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

79' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

74' Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Мюлдюр Мерт из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Берешиньски Бартош наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

73' Капуто Франческо из команды Сассуоло плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

72' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

72' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Сампдория

72' Отличная игра от Дункан Альфред из команды Сассуоло . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

70' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

69' Хорошая попытка от Капуто Франческо , был неплохой удар, но вратарь спас

69' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки!

65' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

64' Квальярелла Фабио получает желтую карточку за неспортивное поведение

63' Капуто Франческо из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

61' Удар от ворот произведет Сассуоло

60' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

59' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Хорошая попытка от Траоре Хамед , был неплохой удар, но вратарь спас

56' Берарди Доменико из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Удар от ворот произведет Сассуоло

55' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

54' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Хамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Траоре Хамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Экдаль Олбин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

49' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля