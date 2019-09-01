Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Сассуоло
4:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
11' Желтая карточка
Коллей Омар
16' Желтая карточка
Дункан Альфред
1:0
29' Гол
Берарди Доменико
2:0
36' Гол
Берарди Доменико
3:0
43' Гол
Берарди Доменико
45' Красная карточка
Виейра Ронни
4:0
47' Гол
Траоре Хамед
64' Желтая карточка
Квальярелла Фабио
4:1
67' Пенальти
Квальярелла Фабио
87' Желтая карточка
Капрари Джанлука
90'+1
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
8
Дункан
Альфред
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Мурильо
Джейсон
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
4
Виейра
Ронни
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
27
Квальярелла
Фабио
26
Лерис
Мехди
Сассуоло
4-3-1-2
Сампдория
4-3-3

Ход матча

11'
 
Коллей Омар
16'
Дункан Альфред
 
29'
Берарди Доменико
(Капуто Франческо)
1:0
36'
Берарди Доменико
(Дункан Альфред)
2:0
43'
Берарди Доменико
(Дункан Альфред)
3:0
45'
 
Виейра Ронни
46'
 
Баррето Эдгар
Лерис Мехди
47'
Траоре Хамед
4:0
54'
 
Феррари Алекс
Янкто Якуб
61'
 
Капрари Джанлука
Рамирес Гастон
64'
 
Квальярелла Фабио
67'
4:1
Квальярелла Фабио
75'
Бога Джереми
Берарди Доменико
 
79'
Маццители Лука
Дункан Альфред
 
84'
Джуричич Филип
Локателли Мануэль
 
87'
 
Капрари Джанлука

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи
Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи Милан 1:0 Сассуоло
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория
Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория Сампдория 1:2 Аталанта

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Сассуоло 3:5 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Сампдория Серия A Сассуоло 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 3:4 Сассуоло Серия A Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Сампдория Серия B Сассуоло 0:0 Сампдория Серия B Сампдория 1:1 Сассуоло Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Верона 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Болонья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Дженоа Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Парма Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Наполи Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Кальяри Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. СПАЛ 2013 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Фиорентина Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19. Лечче 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сассуоло 4:1 Сампдория
Сассуоло
42.1% (69)
Ничья
40.9% (67)
Сампдория
17.1% (28)
1:1 Ничья
32.9% (54)
2:1 Сассуоло
22.6% (37)
1:0 Сассуоло
15.9% (26)
1:2 Сампдория
11.6% (19)
2:2 Ничья
4.9% (8)
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