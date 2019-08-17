Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус
Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М
Наполи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи
Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Наполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A
Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии Ювентус 0:2 Наполи Кубок Ювентус 3:0 Наполи Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брешия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Ювентус Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Дженоа Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
12. Рома Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Кальяри Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. СПАЛ 2013 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Милан Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Наполи

    До начала игры, которая состоится 31.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
    Ювентус
    87.8% (43)
    Ничья
    10.2% (5)
    Наполи
    2% (1)
    2:1 Ювентус
    65.3% (32)
    3:1 Ювентус
    10.2% (5)
    2:0 Ювентус
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    0:0 Ничья
    4.1% (2)
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