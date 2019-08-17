Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Наполи
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +8 =5 -7Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус
Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина Ювентус 1:2 Аякс СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Аякс 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Милан Кальяри 0:2 Ювентус Ювентус 1:0 Эмполи Дженоа 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Атлетико М
Наполи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи
Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи Рома 1:4 Наполи
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Наполи: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Серия A Ювентус 4:2 Наполи Суперкубок Италии Ювентус 0:2 Наполи Кубок Ювентус 3:0 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Брешия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Ювентус
87.8% (43)
Ничья
10.2% (5)
Наполи
2% (1)
2:1 Ювентус
65.3% (32)
3:1 Ювентус
10.2% (5)
2:0 Ювентус
10.2% (5)
1:1 Ничья
6.1% (3)
0:0 Ничья
4.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...