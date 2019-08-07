Копа Судамерикана 2019

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Индепендьенте
2:1
Конец матча
Индепендьенте дель Валле
0'
34' Желтая карточка
Efren Mera
45' Желтая карточка
Торрес Габриэль
55' Желтая карточка
Доминго Николас
57' Желтая карточка
Перес Пабло II
0:1
60' Гол
Jhon Sanchez
1:1
75' Пенальти
Ромеро Сильвио
77' Желтая карточка
Jorge Figal
2:1
90' Гол
Ромеро Сильвио
90'+6
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
4
Jorge
Figal
20
Сильва
Гастон
6
Санчес-Миньо
Хуан
29
Francisco
Pizzini
5
Доминго
Николас
19
Эрнандес
Пабло
II
30
Паласиос
Себастьян
23
Cristian
Chavez
I
7
Martin
Nicolas
Benitez
14
Хорхе
Пинос
Хайман
4
Ландасури
Антони
27
Леон
Луис
5
Richard
Schunke
2
Luis
Geovanny
Segovia
16
Кристиан
Пеллерано
17
Angelo
Preciado
21
Франко
Алан
10
Efren
Mera
15
Jhon
Sanchez
8
Торрес
Габриэль
Индепендьенте
Индепендьенте дель Валле

Ход матча

34'
 
Efren Mera
45'
 
Торрес Габриэль
46'
Перес Пабло II
Эрнандес Пабло II
 
55'
Ромеро Сильвио
Cristian Chavez I
 
55'
Доминго Николас
 
57'
Перес Пабло II
 
60'
0:1
Jhon Sanchez
69'
 
Cristian Dajome
Jhon Sanchez
75'
Ромеро Сильвио
1:1
76'
 
Alejandro Cabeza
Леон Луис
77'
Jorge Figal
 
78'
Alan Velasco
Francisco Pizzini
 
83'
 
Washington Corozo
Торрес Габриэль
90'
Ромеро Сильвио
2:1

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас
Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Америка Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Барселона Гуаякиль 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 2:0 Каракас
Текнико Университарио 1:1 Индепендьенте дель Валле Каракас 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Депортиво Куэнка Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте дель Валле Дельфин 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Ольмедо Макара 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле
1/8 финала
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
1/4 финала
2 Индепендьенте
1 Индепендьенте дель Валле
0 Сулия
0 Колон
0 Атлетико Минейро
0 Ла Экидад
0 Коринтианс
0 Флуминенсе
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Торрес Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Efren Mera получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Кристиан Габриел Чавес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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