Копа Судамерикана 2019
Индепендьенте
2:1
Конец матча
Индепендьенте дель Валле
34' Желтая карточкаEfren Mera
45' Желтая карточкаТоррес Габриэль
55' Желтая карточкаДоминго Николас
57' Желтая карточкаПерес Пабло II
0:1
60' ГолJhon Sanchez
1:1
75' ПенальтиРомеро Сильвио
77' Желтая карточкаJorge Figal
2:1
90' ГолРомеро Сильвио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
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13 Alan Sonora
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
-
10 Efren MeraПолузащитник
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15 Jhon SanchezПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
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23 Ньето ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Репетто Пабло
Ход матча
34'
45'
55'
57'
60'
0:1
75'
1:1
77'
90'
2:1
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +10 =4 -6Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас
Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Тальерес Кордоба
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +10 =6 -4Америка Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Барселона Гуаякиль 4:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 2:0 Каракас
Текнико Университарио 1:1 Индепендьенте дель Валле Каракас 0:0 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Депортиво Куэнка Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте дель Валле Дельфин 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Ольмедо Макара 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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