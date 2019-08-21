Кубок Либертадорес 2019

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Гремио
0:1
Конец матча
Палмейрас
0'
9' Желтая карточка
Мело Фелипе
18' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
0:1
31' Гол
Gustavo Scarpa
77' Вторая желтая карточка
Мело Фелипе
81' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90'+6
Гремио
Палмейрас

Ход матча

9'
 
Мело Фелипе
18'
Каннеманн Вальтер
 
19'
Juninho Capixaba
Кортез Бруно
 
31'
0:1
Gustavo Scarpa
58'
Тарделли Диего
Андре Филипе
 
67'
 
Raphael Veiga
Gustavo Scarpa
75'
 
Carlos Eduardo III
Адриано Луис
76'
Лусиано Невес
Alisson II
 
77'
 
Мело Фелипе
80'
 
Тьяго Сантос
Виллиан Сикейра
81'
 
Тьяго Сантос

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе
Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус
Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Гремио: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Гремио 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Гремио Серия A Гремио 0:2 Палмейрас Серия A Гремио 1:3 Палмейрас Серия A
Палмейрас 1:0 Гремио Серия A Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Гремио 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:2 Палмейрас Серия A
1/8 финала
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
1/4 финала
0 Гремио
1 Палмейрас
0 ЛДУ Кито
0 Бока Хуниорс
0 Фламенго
0 Интернасьональ
0 Ривер Плейт
0 Серро Портеньо
1/2 финала
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