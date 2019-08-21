Кубок Либертадорес 2019
9' Желтая карточкаМело Фелипе
18' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
0:1
31' ГолGustavo Scarpa
77' Вторая желтая карточкаМело Фелипе
81' Желтая карточкаТьяго Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
-
21 Jean Pyerre
-
23 Alisson II
- Запасные игроки
-
20 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пепе КеплерПолузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
7 Dudu X
-
-
13 Luan IV
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jean III
-
-
-
-
Главный тренер: Оливейра Марсело
Ход матча
9'
31'
0:1
77'
81'
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +10 =7 -3Гремио 1:1 Палмейрас Гремио 2:0 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 3:1 Гремио Гремио 3:3 Шапекоэнсе
Либертад 0:3 Гремио Алагоано 0:0 Гремио Гремио 2:0 Либертад Интернасьональ 1:1 Гремио Байя 0:1 Гремио Гремио 2:1 Васко да Гама Гремио 1:1 Байя Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Гремио 1:0 Форталеза Байя 1:0 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Гремио 1:0 Атлетико Минейро Жувентуд 0:0 Гремио Сеара 2:1 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго
Палмейрас Последние 20 матчей: +12 =6 -2Гремио 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:2 Байя Коринтианс 1:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Годой Крус
Палмейрас 1:1 Васко да Гама Годой Крус 2:2 Палмейрас Сеара 2:0 Палмейрас Интернасьональ 1:0 Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:0 Интернасьональ Палмейрас 2:0 Аваи Палмейрас 1:0 Атлетико Паранаэнсе Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:0 Сампайо Корреа Ботафого Рибейрао 0:1 Палмейрас Сампайо Корреа 0:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Сан-Лоренсо Палмейрас 1:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Гремио: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Палмейрас: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Палмейрас 1:0 Гремио Серия A Палмейрас 1:1 Гремио Кубок Гремио 2:1 Палмейрас Кубок Гремио 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:3 Гремио Серия A Палмейрас 3:2 Гремио Серия A Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 2:0 Гремио Кубок Бразилии Гремио 1:0 Палмейрас Серия A Гремио 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Гремио Серия A Гремио 1:2 Палмейрас Серия A
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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