Копа Судамерикана 2019

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Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Ла Экидад
0'
0:1
7' Пенальти
David Camacho
8' Желтая карточка
Jair II
1:1
28' Гол
Jair II
31' Желтая карточка
Ethan Gonzalez
34' Желтая карточка
Fabio Santos IV
55' Вторая желтая карточка
Ethan Gonzalez
58' Желтая карточка
David Camacho
2:1
80' Гол
Mendes Elias II
89' Желтая карточка
Vinicius X
90'+6
12
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
13
Jair
II
7
Mendes
Elias
II
18
Vinicius
X
8
Чара
Йимми
10
Касарес
Хуан
9
Оливейра
Рикардо
II
1
Диего
Алехандро
Новоа
21
Walmer
Pacheco
23
Danilo
Arboleda
30
Jaider
Riquett
26
Amaury
Torralvo
24
Хуан
Махеча
6
Pablo
Lima
I
10
Vaquiro
Stalin
Motta
22
David
Camacho
19
Ethan
Gonzalez
20
Cristian
Palomeque
Атлетико Минейро
Ла Экидад

Ход матча

7'
0:1
David Camacho
8'
Jair II
 
26'
 
Matias Mier
Cristian Palomeque
28'
Jair II
1:1
31'
 
Ethan Gonzalez
34'
Fabio Santos IV
 
55'
 
Ethan Gonzalez
58'
 
David Camacho
60'
 
John Garcia II
David Camacho
63'
Отеро Ромуло
Fabio Santos IV
 
74'
 
Carlos Andres Peralta Barrios
Matias Mier
78'
Alerrandro
Jair II
 
80'
Mendes Elias II
2:1
85'
Luan III
Чара Йимми
 
89'
Vinicius X
 

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас
Ла Экидад Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Мильонариос 3:2 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Атлетико Насьональ Депортиво Кали 2:0 Ла Экидад Ла Экидад 3:2 Депортиво Пасто
Ла Экидад 2:0 Унион Магдалена Ла Экидад 0:1 Индепендьенте Медельин Ла Экидад 2:1 Рояль Пари Атлетико Уила 3:2 Ла Экидад Рояль Пари 1:2 Ла Экидад Депортиво Сантани 1:2 Ла Экидад Ла Экидад 2:0 Депортиво Сантани Ла Экидад 3:1 Атлетико Букараманга Чьяпас 1:1 Ла Экидад Ла Экидад 0:1 Энвигадо Ла Экидад 2:2 Агилас Дорадас Онсе Кальдас 1:0 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Индепендьенте ФБК Санта-Фе 1:1 Ла Экидад Ла Экидад 2:2 Хуниор Америка де Кали 1:3 Ла Экидад
1/8 финала
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
1/4 финала
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
2 Атлетико Минейро
1 Ла Экидад
0 Коринтианс
0 Флуминенсе
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Ромеу Фабио Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Ethan Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Jair бьет в цель!
  • 26'
    Cristian Palomeque уходит, Матиас Миер вместо него
  • Желтая карточка
    8'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - David Camacho из команды Ла Экидад забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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