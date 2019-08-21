Копа Судамерикана 2019
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Ла Экидад
0:1
7' ПенальтиDavid Camacho
8' Желтая карточкаJair II
1:1
28' ГолJair II
31' Желтая карточкаEthan Gonzalez
34' Желтая карточкаFabio Santos IV
55' Вторая желтая карточкаEthan Gonzalez
58' Желтая карточкаDavid Camacho
2:1
80' ГолMendes Elias II
89' Желтая карточкаVinicius X
16
Igor
Rabello
13
Jair
II
18
Vinicius
X
10
Касарес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
13 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 GugaЗащитник
-
15 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Vitor Mendes
-
27 Luan III
-
-
17 Alerrandro
-
30 Papagaio
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хуан МахечаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Matias MierНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Nestor Otero
Ход матча
7'
0:1
8'
28'
1:1
31'
34'
55'
58'
78'
80'
2:1
85'
89'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Атлетико Минейро 0:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас
Ла Экидад Последние 20 матчей: +9 =5 -6Мильонариос 3:2 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Атлетико Насьональ Депортиво Кали 2:0 Ла Экидад Ла Экидад 3:2 Депортиво Пасто
Ла Экидад 2:0 Унион Магдалена Ла Экидад 0:1 Индепендьенте Медельин Ла Экидад 2:1 Рояль Пари Атлетико Уила 3:2 Ла Экидад Рояль Пари 1:2 Ла Экидад Депортиво Сантани 1:2 Ла Экидад Ла Экидад 2:0 Депортиво Сантани Ла Экидад 3:1 Атлетико Букараманга Чьяпас 1:1 Ла Экидад Ла Экидад 0:1 Энвигадо Ла Экидад 2:2 Агилас Дорадас Онсе Кальдас 1:0 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Индепендьенте ФБК Санта-Фе 1:1 Ла Экидад Ла Экидад 2:2 Хуниор Америка де Кали 1:3 Ла Экидад
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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