Копа Судамерикана 2019
21
Bryan
Moya
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Bryan MoyaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Edwin CastroПолузащитник
-
14 Hector Bello
-
15 Alan Sierra
-
-
-
-
-
-
18 Luis Paz
-
16 Miguel Celis
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Alex VigoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Joaquin Hass
Предыдущие игры
Сулия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тачира 2:0 Сулия Спортинг Кристал 3:2 Сулия Сулия 1:0 Самора Сулия 1:0 Спортинг Кристал
Минерос де Гуайяна 0:0 Сулия Сулия 0:0 Минерос де Гуайяна Каракас 1:2 Сулия Палестино 0:1 Сулия Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Португеза Акаригуа Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас
Колон Последние 20 матчей: +5 =6 -9Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?
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