Копа Судамерикана 2019

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Сулия
0:0
Первый тайм: 34'
Колон
0' 34'
23
Jose
Leonardo
Morales
3
Daniel
Rivillo
4
Jerry
Leon
20
Andres
Maldonado
6
Gabriel
Benitez
13
Jose
Andres
Martinez
10
Эрнандес
Эвелио
11
Фельтшер
Франк
21
Bryan
Moya
7
Albert
Zambrano
9
Junior
Paredes
17
Ignacio
Chicco
3
Ricardo
Gaston
Diaz
2
Lucas
Acevedo
6
Emanuel
Olivera
19
Alex
Vigo
5
Фрицлер
Матиас
14
Лертора
Федерико
21
Fernando
Zuqui
18
Rodrigo
Aliendro
23
Cristian
Bernardi
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Сулия
Колон

Предыдущие игры

Сулия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Тачира 2:0 Сулия Спортинг Кристал 3:2 Сулия Сулия 1:0 Самора Сулия 1:0 Спортинг Кристал
Минерос де Гуайяна 0:0 Сулия Сулия 0:0 Минерос де Гуайяна Каракас 1:2 Сулия Палестино 0:1 Сулия Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Португеза Акаригуа Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия Сулия 1:1 Эстудиантес Каракас
Колон Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс
Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон Ланус 1:0 Колон
1/8 финала
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
1/4 финала
2 Индепендьенте
1 Индепендьенте дель Валле
0 Сулия
0 Колон
0 Атлетико Минейро
0 Ла Экидад
0 Коринтианс
0 Флуминенсе
1/2 финала
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