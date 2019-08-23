Копа Судамерикана 2019
Коринтианс
0:0
Конец матча
Флуминенсе
17' Желтая карточкаНене Андерсон
22' Желтая карточкаMateus Vital
45' Желтая карточкаCaio XIII
64' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
88' Желтая карточкаВагнер Лав
90' Желтая карточкаФагнер Лемос
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
30
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
25
Clayson
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
7
Frazan
20
Daniel
XII
19
Caio
XIII
17
Гансо
Пауло
24
Пауло
Маркос
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Junior UrsoПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
13 Жоао ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Jadson I
-
-
20 Regis I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
22 Нино ХуанЗащитник
-
7 FrazanЗащитник
- Защитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
19 Caio XIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гансо ПаулоПолузащитник
-
24 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ze RicardoПолузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Нападающий
-
26 Digao II
-
15 Douglas XV
-
10 Pablo III
-
-
Ход матча
17'
22'
45'
62'
88'
90'
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас
Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Серия A
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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