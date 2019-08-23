Копа Судамерикана 2019

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Коринтианс
0:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
17' Желтая карточка
Нене Андерсон
22' Желтая карточка
Mateus Vital
45' Желтая карточка
Caio XIII
64' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
88' Желтая карточка
Вагнер Лав
90' Желтая карточка
Фагнер Лемос
90'+5
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Manoel
Ribeiro
II
26
Жил
Карлос
29
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
18
Педринью
Роша
30
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
7
Frazan
6
Аллан
Соуза
20
Daniel
XII
19
Caio
XIII
4
Нене
Андерсон
17
Гансо
Пауло
24
Пауло
Маркос
11
Jony
Gonzalez
Коринтианс
Флуминенсе

Ход матча

17'
 
Нене Андерсон
22'
Mateus Vital
 
45'
 
Caio XIII
62'
 
Нем Веллингтон
Пауло Маркос
62'
Jadson I
Mateus Vital
 
64'
Gabriel Paulista VIII
 
68'
Боселли Мауро
Вагнер Лав
 
75'
Gustavo Souza III
Педринью Роша
 
78'
 
Caio Vinicius
Daniel XII
87'
 
Хоао Педро
Гансо Пауло
88'
Вагнер Лав
 
90'
Фагнер Лемос
 

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас
Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго Коринтианс 0:0 Гремио Васко да Гама 1:1 Коринтианс
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 3:1 Пеньяроль
Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе Сантос 2:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 3:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Коринтианс Серия A
Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Серия A
1/8 финала
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
1/4 финала
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
2 Атлетико Минейро
1 Ла Экидад
0 Коринтианс
0 Флуминенсе
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Caio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Mateus Vital получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Нене Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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