Кубок Либертадорес 2019

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ЛДУ Кито
0:1
Первый тайм: 37'
Бока Хуниорс
0'
0:1
12' Гол
Абила Рамон
18' Желтая карточка
Агирре Родриго
37'
ЛДУ Кито
Бока Хуниорс

Ход матча

12'
0:1
Абила Рамон
18'
Агирре Родриго
 
21'
 
Рейносо Эмануэль1
Сарате Мауро

Предыдущие игры

ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +8 =7 -5
ЛДУ Кито 2:0 Барселона Гуаякиль Аукас 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:1 Макара Олимпия Асунсьон 1:1 ЛДУ Кито
Гуаякиль Сити 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон ЛДУ Кито 1:0 Америка Кито ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 ЛДУ Кито Фуэрса Амарилья 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:2 Депортиво Куэнка Дельфин 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Сан-Хосе Оруро ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:1 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Эль Насьональ 2:2 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:0 Текнико Университарио
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

ЛДУ Кито: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Бока Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
ЛДУ Кито 1:1 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Бока Хуниорс 4:0 ЛДУ Кито Копа Судамерикана
1/8 финала
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
1/4 финала
0 Гремио
1 Палмейрас
0 ЛДУ Кито
0 Бока Хуниорс
0 Фламенго
0 Интернасьональ
0 Ривер Плейт
0 Серро Портеньо
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