Кубок Либертадорес 2019
ЛДУ Кито
0:1
Первый тайм: 37'
Бока Хуниорс
0:1
12' ГолАбила Рамон
18' Желтая карточкаАгирре Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайседо ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Jose AyoviПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Adolfo MunozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ангуло ХулиоПолузащитник
-
28 Jose CazaresПолузащитник
-
-
-
-
24 Kevin Minda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Сарате МауроПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Уртадо ХанНападающий
-
Ход матча
12'
0:1
18'
Предыдущие игры
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +8 =7 -5ЛДУ Кито 2:0 Барселона Гуаякиль Аукас 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 1:1 Макара Олимпия Асунсьон 1:1 ЛДУ Кито
Гуаякиль Сити 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон ЛДУ Кито 1:0 Америка Кито ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 ЛДУ Кито Фуэрса Амарилья 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:2 Депортиво Куэнка Дельфин 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Сан-Хосе Оруро ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:1 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Эль Насьональ 2:2 ЛДУ Кито Пеньяроль 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:0 Текнико Университарио
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Паранаэнсе 3:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
ЛДУ Кито: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Бока Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Загрузка...