Копа Судамерикана 2019
Ла Экидад
1:2
Второй тайм: 53'
Атлетико Минейро
0:1
19' ГолРевер Умберто
33' Желтая карточкаЧара Йимми
1:1
48' ГолMatias Mier
1:2
51' ГолЧара Йимми
16
Igor
Rabello
13
Jair
II
10
Касарес
Хуан
18
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Хуан МахечаПолузащитник
-
11 Matias MierНападающий
-
-
27 Jhan Cuero
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nestor Otero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
13 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Vinicius XПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 GugaЗащитник
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
-
22 ЖеуваниоПолузащитник
-
15 Отеро РомулоПолузащитник
-
-
21 Vitor Mendes
-
-
30 Papagaio
-
27 Luan III
-
17 Alerrandro
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
Ход матча
19'
0:1
33'
48'
1:1
51'
1:2
Предыдущие игры
Ла Экидад Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кукута Депортиво 2:1 Ла Экидад Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Мильонариос 3:2 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Атлетико Насьональ
Депортиво Кали 2:0 Ла Экидад Ла Экидад 3:2 Депортиво Пасто Ла Экидад 2:0 Унион Магдалена Ла Экидад 0:1 Индепендьенте Медельин Ла Экидад 2:1 Рояль Пари Атлетико Уила 3:2 Ла Экидад Рояль Пари 1:2 Ла Экидад Депортиво Сантани 1:2 Ла Экидад Ла Экидад 2:0 Депортиво Сантани Ла Экидад 3:1 Атлетико Букараманга Чьяпас 1:1 Ла Экидад Ла Экидад 0:1 Энвигадо Ла Экидад 2:2 Агилас Дорадас Онсе Кальдас 1:0 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Индепендьенте ФБК Санта-Фе 1:1 Ла Экидад
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго
Последние игры между собой
Ла Экидад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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