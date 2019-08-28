Копа Судамерикана 2019

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Ла Экидад
1:2
Второй тайм: 53'
Атлетико Минейро
0'
0:1
19' Гол
Ревер Умберто
33' Желтая карточка
Чара Йимми
1:1
48' Гол
Matias Mier
1:2
51' Гол
Чара Йимми
53'
1
Диего
Алехандро
Новоа
21
Walmer
Pacheco
23
Danilo
Arboleda
30
Jaider
Riquett
26
Amaury
Torralvo
10
Vaquiro
Stalin
Motta
18
Armando
Vargas
6
Pablo
Lima
I
22
David
Camacho
9
Carlos
Andres
Peralta
Barrios
25
Neider
Barona
12
Cleiton
Schwengber
2
Patric
II
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
6
Fabio
Santos
IV
13
Jair
II
7
Mendes
Elias
II
10
Касарес
Хуан
8
Чара
Йимми
18
Vinicius
X
9
Оливейра
Рикардо
II
Ла Экидад
Атлетико Минейро

Ход матча

19'
0:1
Ревер Умберто
26'
Matias Mier
Vaquiro Stalin Motta
 
33'
 
Чара Йимми
48'
Matias Mier
1:1
51'
1:2
Чара Йимми

Предыдущие игры

Ла Экидад Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кукута Депортиво 2:1 Ла Экидад Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Мильонариос 3:2 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Атлетико Насьональ
Депортиво Кали 2:0 Ла Экидад Ла Экидад 3:2 Депортиво Пасто Ла Экидад 2:0 Унион Магдалена Ла Экидад 0:1 Индепендьенте Медельин Ла Экидад 2:1 Рояль Пари Атлетико Уила 3:2 Ла Экидад Рояль Пари 1:2 Ла Экидад Депортиво Сантани 1:2 Ла Экидад Ла Экидад 2:0 Депортиво Сантани Ла Экидад 3:1 Атлетико Букараманга Чьяпас 1:1 Ла Экидад Ла Экидад 0:1 Энвигадо Ла Экидад 2:2 Агилас Дорадас Онсе Кальдас 1:0 Ла Экидад Ла Экидад 0:0 Индепендьенте ФБК Санта-Фе 1:1 Ла Экидад
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Атлетико Минейро 0:1 Байя Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе
Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Гойяс 0:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:2 Форталеза Атлетико Минейро 2:0 Крузейро Шапекоэнсе 1:2 Атлетико Минейро Крузейро 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу Сантос 3:1 Атлетико Минейро Сантос 1:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:0 Алагоано Атлетико Минейро 1:0 Унион Ла-Калера Гремио 1:0 Атлетико Минейро Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго

Последние игры между собой

Ла Экидад: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Минейро: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Минейро 2:1 Ла Экидад Копа Судамерикана
1/8 финала
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
1/4 финала
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
2 Атлетико Минейро
1 Ла Экидад
0 Коринтианс
0 Флуминенсе
1/2 финала
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