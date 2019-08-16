Копа Судамерикана 2019
7' Желтая карточкаJose Andres Martinez
20' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
28' Желтая карточкаJunior Paredes
1:0
47' ГолWilson Morelo
49' Желтая карточкаJerry Leon
2:0
65' ГолLuis Miguel Rodriguez
69' Желтая карточкаGabriel Benitez
73' Вторая желтая карточкаGabriel Benitez
77' Вторая желтая карточкаJerry Leon
3:0
82' ГолЧанкалай Томас
84' Желтая карточкаФельтшер Франк
87' Желтая карточкаLuis Paz
4:0
89' ГолЛертора Федерико
90' Желтая карточкаLuis Miguel Rodriguez
19
Alex
Vigo
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Bryan MoyaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Miguel Celis
-
-
14 Hector Bello
-
18 Luis Paz
-
-
Ход матча
20'
28'
47'
1:0
49'
65'
69'
73'
77'
82'
3:0
84'
87'
89'
4:0
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон
Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон
Сулия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сулия 1:0 Колон Тачира 2:0 Сулия Спортинг Кристал 3:2 Сулия Сулия 1:0 Самора
Сулия 1:0 Спортинг Кристал Минерос де Гуайяна 0:0 Сулия Сулия 0:0 Минерос де Гуайяна Каракас 1:2 Сулия Палестино 0:1 Сулия Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Португеза Акаригуа Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия
Последние игры между собой
Колон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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