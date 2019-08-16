Копа Судамерикана 2019

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Колон
4:0
Конец матча
Сулия
0'
7' Желтая карточка
Jose Andres Martinez
20' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
28' Желтая карточка
Junior Paredes
1:0
47' Гол
Wilson Morelo
49' Желтая карточка
Jerry Leon
2:0
65' Гол
Luis Miguel Rodriguez
69' Желтая карточка
Gabriel Benitez
73' Вторая желтая карточка
Gabriel Benitez
77' Вторая желтая карточка
Jerry Leon
3:0
82' Гол
Чанкалай Томас
84' Желтая карточка
Фельтшер Франк
87' Желтая карточка
Luis Paz
4:0
89' Гол
Лертора Федерико
90' Желтая карточка
Luis Miguel Rodriguez
90'+4
1
Леонардо
Буриан
19
Alex
Vigo
2
Lucas
Acevedo
6
Emanuel
Olivera
28
Эстигаррибия
Марсело
8
Fernando
Zuqui
21
Лертора
Федерико
18
Rodrigo
Aliendro
10
Luis
Miguel
Rodriguez
7
Nicolas
Leguizamon
23
Cristian
Bernardi
23
Jose
Leonardo
Morales
3
Daniel
Rivillo
4
Jerry
Leon
20
Andres
Maldonado
6
Gabriel
Benitez
13
Jose
Andres
Martinez
10
Эрнандес
Эвелио
11
Фельтшер
Франк
21
Bryan
Moya
7
Albert
Zambrano
9
Junior
Paredes
Колон
Сулия

Ход матча

7'
 
Jose Andres Martinez
20'
Rodrigo Aliendro
 
28'
 
Junior Paredes
46'
Wilson Morelo
Alex Vigo
 
47'
Wilson Morelo
1:0
49'
 
Jerry Leon
65'
Luis Miguel Rodriguez
2:0
67'
Фрицлер Матиас
Nicolas Leguizamon
 
69'
 
Gabriel Benitez
72'
 
Luis Paz
Albert Zambrano
73'
 
Gabriel Benitez
77'
 
Jerry Leon
78'
Чанкалай Томас
Rodrigo Aliendro
 
80'
 
Miguel Celis
Junior Paredes
82'
Чанкалай Томас
3:0
84'
 
Фельтшер Франк
87'
 
Luis Paz
89'
Лертора Федерико
4:0
90'
Luis Miguel Rodriguez
 

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сулия 1:0 Колон Уракан 2:0 Колон Колон 0:1 Патронато де Парана Аргентинос Хуниорс 0:1 Колон
Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Колон 3:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Колон 3:0 Акассусо Тигре 3:2 Колон Колон 2:0 Депортиво Мунисипаль Колон 0:0 Тигре Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Колон 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Колон 1:1 Сан-Лоренсо Депортиво Мунисипаль 0:3 Колон Альдосиви 3:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Велес Сарсфилд 1:1 Колон
Сулия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сулия 1:0 Колон Тачира 2:0 Сулия Спортинг Кристал 3:2 Сулия Сулия 1:0 Самора
Сулия 1:0 Спортинг Кристал Минерос де Гуайяна 0:0 Сулия Сулия 0:0 Минерос де Гуайяна Каракас 1:2 Сулия Палестино 0:1 Сулия Сулия 3:2 Каракас Сулия 2:1 Палестино Сулия 1:0 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 0:1 Сулия Сулия 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:0 Монагас Лала 3:3 Сулия Сулия 1:1 Португеза Акаригуа Эстудиантес Мерида 4:0 Сулия Сулия 0:1 Насьональ Потоси Карабобо 3:1 Сулия

Последние игры между собой

Колон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сулия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сулия 1:0 Колон Копа Судамерикана
1/8 финала
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
1/4 финала
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
0 Атлетико Минейро
0 Ла Экидад
0 Коринтианс
0 Флуминенсе
1/2 финала
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Финал
?
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Junior Paredes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Rodrigo Aliendro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Jose Andres Martinez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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