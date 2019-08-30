Кубок Либертадорес 2019
Серро Портеньо
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
1:0
9' ГолВальдес Нельсон
22' Желтая карточкаВальдес Нельсон
45' Желтая карточкаПатиньо Хуан
1:1
52' ГолДе ла Крус Николас
64' Желтая карточкаMathias Villasanti
69' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
71' Желтая карточкаСуарес Матиас
73' Желтая карточкаСукулини Бруно
90' Желтая карточкаAlberto Espinola
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Агилар ХуанПолузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Серхио ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фаринья ЛуисНападающий
-
19 Diego ChurinНападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
Ход матча
9'
1:0
22'
45'
52'
69'
71'
73'
90'
Предыдущие игры
Серро Портеньо Последние 20 матчей: +8 =7 -5Насьональ Асунсьон 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Серро Портеньо 0:0 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 0:2 Серро Портеньо
Серро Портеньо 2:2 Гуарани Асунсьон Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Спортиво Сан-Лоренсо 2:1 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:2 Серро Портеньо Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:2 Депортиво Сантани Насьонал Мадейра 1:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:1 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:3 Серро Портеньо Самора 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 1:5 Серро Портеньо
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон
Последние игры между собой
Серро Портеньо: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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