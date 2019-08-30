Кубок Либертадорес 2019

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Серро Портеньо
1:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
9' Гол
Вальдес Нельсон
22' Желтая карточка
Вальдес Нельсон
45' Желтая карточка
Патиньо Хуан
1:1
52' Гол
Де ла Крус Николас
64' Желтая карточка
Mathias Villasanti
69' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
71' Желтая карточка
Суарес Матиас
73' Желтая карточка
Сукулини Бруно
90' Желтая карточка
Alberto Espinola
90'+6
Серро Портеньо
Ривер Плейт

Ход матча

9'
Вальдес Нельсон
1:0
22'
Вальдес Нельсон
 
45'
Патиньо Хуан
 
52'
1:1
Де ла Крус Николас
55'
 
Феррейра Кристиан
Фернандес Игнасио
64'
Mathias Villasanti
 
66'
Фаринья Луис
Карризо Федерико
 
67'
 
Пратто Лукас
Борре Рафаэль
69'
Ларривей Хоакин
 
71'
 
Суарес Матиас
73'
 
Сукулини Бруно
75'
 
Игнасио Скокко
Суарес Матиас
77'
Diego Churin
Ларривей Хоакин
 
80'
Серхио Диас
Oscar Ruiz
 
90'
Alberto Espinola
 

Предыдущие игры

Серро Портеньо Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Насьональ Асунсьон 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Серро Портеньо 0:0 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 0:2 Серро Портеньо
Серро Портеньо 2:2 Гуарани Асунсьон Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо Спортиво Сан-Лоренсо 2:1 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:2 Серро Портеньо Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:2 Депортиво Сантани Насьонал Мадейра 1:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:1 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:3 Серро Портеньо Самора 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 1:5 Серро Портеньо
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт
Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон

Последние игры между собой

Серро Портеньо: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Кубок Либертадорес Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо Примера
Серро Портеньо 4:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 0:5 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо Апертура
1/8 финала
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
1/4 финала
2 Гремио
2 Палмейрас
0 ЛДУ Кито
3 Бока Хуниорс
3 Фламенго
1 Интернасьональ
3 Ривер Плейт
1 Серро Портеньо
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Патиньо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Вальдес Нельсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Вальдес Нельсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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