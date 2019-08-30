Копа Судамерикана 2019

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Флуминенсе
1:1
Конец матча
Коринтианс
0'
10' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
44' Желтая карточка
Jony Gonzalez
0:1
55' Гол
Педринью Роша
57' Желтая карточка
Гансо Пауло
69' Желтая карточка
Жил Карлос
82' Желтая карточка
Авелар Данило
1:1
82' Гол
Pablo III
88' Желтая карточка
Pablo III
90'+12
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
6
Аллан
Соуза
11
Jony
Gonzalez
20
Daniel
XII
17
Гансо
Пауло
24
Пауло
Маркос
4
Нене
Андерсон
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
4
Manoel
Ribeiro
II
29
Авелар
Данило
5
Gabriel
Paulista
VIII
18
Педринью
Роша
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
25
Clayson
9
Вагнер
Лав
Флуминенсе
Коринтианс

Ход матча

10'
 
Gabriel Paulista VIII
44'
Jony Gonzalez
 
55'
0:1
Педринью Роша
56'
Нем Веллингтон
Пауло Маркос
 
57'
Гансо Пауло
 
61'
Хоао Педро
Daniel XII
 
67'
 
Matheus Jesus
Clayson
69'
 
Жил Карлос
79'
Pablo III
Гансо Пауло
 
81'
 
Рамиро
Педринью Роша
82'
 
Авелар Данило
82'
Pablo III
1:1
88'
Pablo III
 
90'
 
Gustavo Souza III
Mateus Vital

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс
Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Коринтианс 0:0 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 3:1 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Коринтианс Серия A
1/8 финала
3 Индепендьенте
3 Универсидад Католика Сантьяго
0 Каракас
2 Индепендьенте дель Валле
3 Сулия
3 Спортинг Кристал
5 Колон
4 Аргентинос Хуниорс
0 Ботафого Рибейрао
3 Атлетико Минейро
2 Рояль Пари
4 Ла Экидад
4 Коринтианс
1 Монтевидео Уондерерс
2 Пеньяроль
5 Флуминенсе
1/4 финала
2 Индепендьенте
2 Индепендьенте дель Валле
1 Сулия
4 Колон
5 Атлетико Минейро
2 Ла Экидад
1 Коринтианс
1 Флуминенсе
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Yony Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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