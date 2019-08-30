Копа Судамерикана 2019
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Коринтианс
10' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
44' Желтая карточкаJony Gonzalez
0:1
55' ГолПедринью Роша
57' Желтая карточкаГансо Пауло
69' Желтая карточкаЖил Карлос
82' Желтая карточкаАвелар Данило
1:1
82' ГолPablo III
88' Желтая карточкаPablo III
21
Igor
Juliao
22
Нино
Хуан
26
Digao
II
19
Caio
XIII
20
Daniel
XII
17
Гансо
Пауло
24
Пауло
Маркос
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
26
Жил
Карлос
11
Junior
Urso
22
Mateus
Vital
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
22 Нино ХуанЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
-
19 Caio XIIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Daniel XIIПолузащитник
-
17 Гансо ПаулоПолузащитник
-
24 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ze RicardoПолузащитник
-
23 Хоао ПедроНападающий
- Нападающий
-
15 Douglas XV
-
10 Pablo III
-
5 Airton I
-
7 Frazan
-
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
26 Жил КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Junior UrsoПолузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РамироПолузащитник
-
15 Ральф ТелесПолузащитник
-
13 Жоао ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
10 Jadson I
-
20 Regis I
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
44'
55'
0:1
57'
61'
67'
69'
79'
81'
82'
82'
1:1
88'
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +6 =5 -9Коринтианс 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Алагоано Атлетико Минейро 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Флуминенсе 3:1 Пеньяроль Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Пеньяроль 1:2 Флуминенсе Васко да Гама 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Сеара Шапекоэнсе 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Фламенго Крузейро 2:2 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе Атлетико Насьональ 1:0 Флуминенсе Байя 3:2 Флуминенсе Флуминенсе 4:1 Атлетико Насьональ Флуминенсе 4:1 Крузейро Флуминенсе 1:1 Крузейро Флуминенсе 0:1 Ботафого Рибейрао Гремио 4:5 Флуминенсе
Коринтианс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аваи 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Флуминенсе Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 0:0 Коринтианс
Коринтианс 2:0 Гойяс Коринтианс 1:1 Палмейрас Монтевидео Уондерерс 1:2 Коринтианс Форталеза 1:3 Коринтианс Коринтианс 2:0 Монтевидео Уондерерс Коринтианс 1:1 Фламенго Коринтианс 1:0 Алагоано Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Сантос 1:0 Коринтианс Крузейро 0:0 Коринтианс Фламенго 1:0 Коринтианс Депортиво Лара 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Сан-Паулу Коринтианс 2:0 Депортиво Лара Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс Коринтианс 0:1 Фламенго
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Флуминенсе 0:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Коринтианс 1:0 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 1:1 Коринтианс Кубок Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Коринтианс Серия A Флуминенсе 5:2 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:2 Коринтианс Серия A
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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