Кубок Либертадорес 2019

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Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 37'
ЛДУ Кито
0'
13' Желтая карточка
Carlos Rodriguez III
15' Желтая карточка
Агирре Родриго
18' Желтая карточка
Franklin Guerra
37'
Бока Хуниорс
ЛДУ Кито

Ход матча

13'
 
Carlos Rodriguez III
15'
 
Агирре Родриго
18'
 
Franklin Guerra
34'
 
Айяла Луис
Christian Cruz

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Бока Хуниорс 1:1 Альмагро
Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 0:0 Уракан Атлетико Паранаэнсе 0:1 Бока Хуниорс Тигре 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бока Хуниорс 3:1 Годой Крус Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс Депортес Толима 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто Бока Хуниорс 4:0 Вильстерман
ЛДУ Кито Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Текнико Университарио 0:2 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 2:0 Барселона Гуаякиль Аукас 2:1 ЛДУ Кито
ЛДУ Кито 1:1 Макара Олимпия Асунсьон 1:1 ЛДУ Кито Гуаякиль Сити 1:0 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 3:1 Олимпия Асунсьон ЛДУ Кито 1:0 Америка Кито ЛДУ Кито 1:5 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 ЛДУ Кито Фуэрса Амарилья 1:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:2 Депортиво Куэнка Дельфин 2:1 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 4:0 Сан-Хосе Оруро ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:4 ЛДУ Кито ЛДУ Кито 2:1 Фламенго ЛДУ Кито 2:1 Эмелек Эль Насьональ 2:2 ЛДУ Кито

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
ЛДУ Кито: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес ЛДУ Кито 1:1 Бока Хуниорс Копа Судамерикана Бока Хуниорс 4:0 ЛДУ Кито Копа Судамерикана
1/8 финала
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
1/4 финала
2 Гремио
2 Палмейрас
0 ЛДУ Кито
3 Бока Хуниорс
2 Фламенго
0 Интернасьональ
2 Ривер Плейт
0 Серро Портеньо
1/2 финала
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