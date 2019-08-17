Лига чемпионов 2019-2020

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АПОЭЛ
 
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Стадион:
Аякс

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ
АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ
Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс
Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс Гронинген 0:1 Аякс

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Аякс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Аякс 4:0 АПОЭЛ Лига чемпионов АПОЭЛ 1:1 Аякс Лига чемпионов
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча АПОЭЛ - Аякс

    До начала игры, которая состоится 20.08.2019, осталось 6 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч АПОЭЛ - Аякс
    АПОЭЛ
    3.1% (4)
    Ничья
    11.5% (15)
    Аякс
    85.4% (111)
    1:2 Аякс
    51.5% (67)
    1:3 Аякс
    12.3% (16)
    0:2 Аякс
    10.8% (14)
    1:1 Ничья
    9.2% (12)
    0:1 Аякс
    4.6% (6)
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