Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +11 =6 -3Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска Сутьеска 0:1 АПОЭЛ
АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака Аполлон 1:2 АПОЭЛ
Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Аякс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
АПОЭЛ
3.1% (4)
Ничья
11.5% (15)
Аякс
85.4% (111)
1:2 Аякс
51.5% (67)
1:3 Аякс
12.3% (16)
0:2 Аякс
10.8% (14)
1:1 Ничья
9.2% (12)
0:1 Аякс
4.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...