Лига чемпионов 2019-2020

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ЛАСК

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге
Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель
Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЛАСК 0:1 Брюгге Лига чемпионов
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - ЛАСК

    До начала игры, которая состоится 28.08.2019, осталось 2 дня 11 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Брюгге - ЛАСК
    Брюгге
    91.4% (64)
    Ничья
    7.1% (5)
    ЛАСК
    1.4% (1)
    2:0 Брюгге
    32.9% (23)
    2:1 Брюгге
    31.4% (22)
    1:0 Брюгге
    14.3% (10)
    3:1 Брюгге
    11.4% (8)
    1:1 Ничья
    5.7% (4)
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