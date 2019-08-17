Лига чемпионов 2019-2020
Брюгге
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Стадион: Ян Брейдель
ЛАСК
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =4 -2ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге
Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Гент 0:1 Брюгге Брюгге 1:0 Андерлехт Ройал Антверпен 0:0 Брюгге
ЛАСК Последние 20 матчей: +14 =2 -4Рапид Вена 1:2 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге ЛАСК 1:1 Ваттенс ЛАСК 3:1 Базель
Адмира 0:1 ЛАСК Базель 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Альтах Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЛАСК: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брюгге
91.4% (64)
Ничья
7.1% (5)
ЛАСК
1.4% (1)
2:0 Брюгге
32.9% (23)
2:1 Брюгге
31.4% (22)
1:0 Брюгге
14.3% (10)
3:1 Брюгге
11.4% (8)
1:1 Ничья
5.7% (4)
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