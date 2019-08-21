Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
Аякс
 
Позже

Стадион:
АПОЭЛ

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен
ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм Виллем II 0:4 Аякс Тоттенхэм 0:1 Аякс Аякс 4:2 Витесс
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =7 -3
АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска
Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Аякс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
АПОЭЛ 0:0 Аякс Лига чемпионов Аякс 4:0 АПОЭЛ Лига чемпионов АПОЭЛ 1:1 Аякс Лига чемпионов
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - АПОЭЛ

    До начала игры, которая состоится 28.08.2019, осталось 2 дня 21 час 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Аякс - АПОЭЛ
    Аякс
    95.7% (66)
    Ничья
    2.9% (2)
    АПОЭЛ
    1.4% (1)
    2:0 Аякс
    37.7% (26)
    2:1 Аякс
    18.8% (13)
    3:1 Аякс
    18.8% (13)
    3:0 Аякс
    11.6% (8)
    1:0 Аякс
    5.8% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...