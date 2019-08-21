Лига чемпионов 2019-2020
Аякс
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Стадион: Йохан Кройф Арена
АПОЭЛ
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =7 -3АПОЭЛ 0:0 Аякс Карабах 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:2 Карабах АПОЭЛ 3:0 Сутьеска
Сутьеска 0:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 1:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ Эносис 2:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 Эносис АПОЭЛ 1:1 Омония Аполлон 1:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Аякс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
АПОЭЛ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Аякс
95.7% (66)
Ничья
2.9% (2)
АПОЭЛ
1.4% (1)
2:0 Аякс
37.7% (26)
2:1 Аякс
18.8% (13)
3:1 Аякс
18.8% (13)
3:0 Аякс
11.6% (8)
1:0 Аякс
5.8% (4)
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