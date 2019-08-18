Россия: Кубок 2019-2020

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Велес Москва
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный-СГАФКСТ Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва
Псков-747 2:0 Велес Москва Торпедо Владимир 1:1 Велес Москва Велес Москва 7:0 Коломна Псков-747 1:3 Велес Москва Велес Москва 2:0 Ленинградец Днепр Смоленск 0:3 Велес Москва Велес Москва 1:1 Локомотив-Казанка Торпедо Владимир 0:2 Велес Москва Велес Москва 2:1 Текстильщик Долгопрудный 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Муром Чертаново-2 0:3 Велес Москва Велес Москва 0:1 Луки-Энергия Знамя Труда 0:1 Велес Москва Велес Москва 3:0 Псков-747 Ленинградец 0:2 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир
Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Москва 0:1 Торпедо Москва Кубок

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Торпедо Москва

    До начала игры, которая состоится 21.08.2019, осталось 2 дня 17 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Велес Москва - Торпедо Москва
    Велес Москва
    6.1% (3)
    Ничья
    8.2% (4)
    Торпедо Москва
    85.7% (42)
    0:2 Торпедо Москва
    32.7% (16)
    0:1 Торпедо Москва
    22.4% (11)
    1:2 Торпедо Москва
    16.3% (8)
    1:3 Торпедо Москва
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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