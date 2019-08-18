Россия: Кубок 2019-2020
Велес Москва
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Велес Москва Последние 20 матчей: +15 =2 -3Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный-СГАФКСТ Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва
Псков-747 2:0 Велес Москва Торпедо Владимир 1:1 Велес Москва Велес Москва 7:0 Коломна Псков-747 1:3 Велес Москва Велес Москва 2:0 Ленинградец Днепр Смоленск 0:3 Велес Москва Велес Москва 1:1 Локомотив-Казанка Торпедо Владимир 0:2 Велес Москва Велес Москва 2:1 Текстильщик Долгопрудный 1:0 Велес Москва Велес Москва 1:0 Муром Чертаново-2 0:3 Велес Москва Велес Москва 0:1 Луки-Энергия Знамя Труда 0:1 Велес Москва Велес Москва 3:0 Псков-747 Ленинградец 0:2 Велес Москва
Торпедо Москва Последние 20 матчей: +15 =3 -2Торпедо Москва 3:1 Текстильщик Торпедо Москва 3:1 Авангард Курск Луч 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Армавир
Нижний Новгород 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:2 Мордовия СКА-Хабаровск 0:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:0 Балтика Факел 0:1 Торпедо Москва Химки-2 1:4 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:1 Сатурн Зоркий 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 4:0 Ротор-2 Динамо Брянск 3:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 Металлург Липецк Химик Новомосковск 2:2 Торпедо Москва Калуга 2:3 Торпедо Москва Квант 1:2 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Сокол Рязань 0:2 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Велес Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Велес Москва
6.1% (3)
Ничья
8.2% (4)
Торпедо Москва
85.7% (42)
0:2 Торпедо Москва
32.7% (16)
0:1 Торпедо Москва
22.4% (11)
1:2 Торпедо Москва
16.3% (8)
1:3 Торпедо Москва
10.2% (5)
1:1 Ничья
6.1% (3)
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