Россия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: +9 =2 -9Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв Алания 4:1 Волгарь Алания 2:1 Анжи
Алания 1:0 Анжи Спартак-Нальчик 4:2 Алания Вайнах 1:3 Алания Алания 0:1 Легион-Динамо Алания 1:0 УОР-Дагестан Хасавюрт 2:0 Алания Алания 1:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:3 Алания СКА-Ростов 3:1 Алания Алания 2:2 Машук-КМВ Ангушт 2:0 Алания Алания 1:0 Терек-2 Динамо Ставрополь 4:2 Алания Алания 3:0 Афипс МИТОС 2:0 Алания Алания 0:1 Краснодар-2
Ротор Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор
Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь
Последние игры между собой
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ротор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Будет доступно позже.
Алания
14.3% (7)
Ничья
14.3% (7)
Ротор
71.4% (35)
0:1 Ротор
24.5% (12)
0:2 Ротор
22.4% (11)
1:2 Ротор
22.4% (11)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:0 Алания
8.2% (4)
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