Россия: Кубок 2019-2020

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Алания
 
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Ротор

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв Алания 4:1 Волгарь Алания 2:1 Анжи
Алания 1:0 Анжи Спартак-Нальчик 4:2 Алания Вайнах 1:3 Алания Алания 0:1 Легион-Динамо Алания 1:0 УОР-Дагестан Хасавюрт 2:0 Алания Алания 1:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:3 Алания СКА-Ростов 3:1 Алания Алания 2:2 Машук-КМВ Ангушт 2:0 Алания Алания 1:0 Терек-2 Динамо Ставрополь 4:2 Алания Алания 3:0 Афипс МИТОС 2:0 Алания Алания 0:1 Краснодар-2
Ротор Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ротор 2:3 Шинник Нефтехимик 1:2 Ротор Томь 0:1 Ротор Краснодар-2 0:1 Ротор
Ротор 1:1 Химки Чертаново 1:0 Ротор Енисей 0:3 Ротор Ротор 3:2 Текстильщик Авангард Курск 0:3 Ротор Ротор 1:2 Чертаново Тамбов 1:0 Ротор Ротор 2:1 Тюмень Мордовия 1:0 Ротор Ротор 2:2 СКА-Хабаровск Краснодар-2 0:0 Ротор Ротор 0:1 Армавир Нижний Новгород 1:3 Ротор Ротор 1:0 Балтика Зенит-2 0:1 Ротор Ротор 2:0 Сибирь

Последние игры между собой

Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ротор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ротор 4:1 Алания Второй дивизион Алания 2:2 Ротор Второй дивизион Ротор 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Ротор

    До начала игры, которая состоится 21.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Алания - Ротор
    Алания
    14.3% (7)
    Ничья
    14.3% (7)
    Ротор
    71.4% (35)
    0:1 Ротор
    24.5% (12)
    0:2 Ротор
    22.4% (11)
    1:2 Ротор
    22.4% (11)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    1:0 Алания
    8.2% (4)
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