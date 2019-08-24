Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Асколи
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Трапани
0'
12' Желтая карточка
Форнасьер Микеле
1:0
17' Гол
Скамачча Джанлука
45'
1
Ланни
Иван
5
Пучино
Раффаэле
4
Феригра
Эрик
2
Валентини
Науэль
3
Д'Элия
Сальваторе
25
Alberto
Gerbo
8
Петруччи
Давиде
7
Michele
Cavion
32
Ардеманьи
Маттео
11
Нинкович
Никола
9
Скамачча
Джанлука
1
Andrea
Dini
17
Луперини
Грегорио
6
Stefano
Scognamillo
25
Форнасьер
Микеле
18
Кристиан
Каус
8
Salvatore
Aloi
5
Anthony
Taugourdeau
28
Колпани
Андреа
10
Mbala
Nzola
9
Фелице
Эвакуо
11
Якимовски
Никола
Асколи
4-3-3
Трапани
4-3-3

Ход матча

12'
 
Форнасьер Микеле
17'
Скамачча Джанлука
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо
Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи
Трапани Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани
Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца Юве Стабия 2:0 Трапани Трапани 2:0 Витербезе Виртус Франкавилла 4:1 Трапани Трапани 2:0 Казертана Матера 0:3 Трапани Трапани 2:2 Кавезе Риети 0:2 Трапани Трапани 1:0 Катания Бишелье 0:0 Трапани Трапани 4:2 Монополи

Последние игры между собой

Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Асколи 2:0 Трапани Кубок Асколи 2:2 Трапани Серия B Трапани 1:1 Асколи Серия B Трапани 4:3 Асколи Серия B
Асколи 0:0 Трапани Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Виртус Энтелла 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Специя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кремонезе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кротоне 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кьево 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Юве Стабия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Трапани 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Ливорно 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...