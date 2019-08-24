Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Трапани
12' Желтая карточкаФорнасьер Микеле
1:0
17' ГолСкамачча Джанлука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mbala NzolaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Ход матча
12'
17'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +6 =7 -7Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо
Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа Козенца 0:0 Асколи
Трапани Последние 20 матчей: +11 =5 -4Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани
Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца Юве Стабия 2:0 Трапани Трапани 2:0 Витербезе Виртус Франкавилла 4:1 Трапани Трапани 2:0 Казертана Матера 0:3 Трапани Трапани 2:2 Кавезе Риети 0:2 Трапани Трапани 1:0 Катания Бишелье 0:0 Трапани Трапани 4:2 Монополи
Последние игры между собой
Асколи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Трапани: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Виртус Энтелла
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Специя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кремонезе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кьево
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Юве Стабия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Трапани
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Ливорно
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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