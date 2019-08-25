Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Карло Кастеллани
Юве Стабия
1:0
2' ГолБандинелли Филиппо
1:1
74' ГолKaramoko Cisse
76' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
2:1
80' ПенальтиЛа Гумина Антонино
83' Желтая карточкаДжермони Лука
28
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
21
Лариби
Карим
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лариби КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Gabriel Meli
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Ход матча
2'
74'
80'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи
Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =8 -4Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла
Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Паганезе Потенца 0:0 Юве Стабия Витербезе 0:4 Юве Стабия
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Специя
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Эмполи
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Виртус Энтелла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кьево
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Юве Стабия
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Трапани
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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