Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Юве Стабия
0'
1:0
2' Гол
Бандинелли Филиппо
1:1
74' Гол
Karamoko Cisse
76' Желтая карточка
Бандинелли Филиппо
2:1
80' Пенальти
Ла Гумина Антонино
83' Желтая карточка
Джермони Лука
90'+4
1
Бриньоли
Альберто
4
Николау
Димитриос
28
Балковец
Юре
6
Романьоли
Симоне
5
Весели
Фредерик
10
Дези
Якопо
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
7
Leonardo
Mancuso
21
Лариби
Карим
9
Stefano
Moreo
26
Paolo
Branduani
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
23
Джермони
Лука
7
Fabrizio
Melara
5
Giacomo
Calo
18
Luigi
Canotto
19
Аддэ
Брайт
9
Росси
Алессандро
29
Карлини
Массимилиано
Эмполи
4-3-3
Юве Стабия
4-3-3

Ход матча

2'
Бандинелли Филиппо
(Stefano Moreo)
1:0
57'
Ла Гумина Антонино
Leonardo Mancuso
 
59'
 
Ди Дженнаро Давид
Карлини Массимилиано
65'
 
Karamoko Cisse
Росси Алессандро
72'
Фраттези Давиде
Лариби Карим
 
74'
1:1
Karamoko Cisse
(Ди Дженнаро Давид)
76'
Бандинелли Филиппо
 
80'
Ла Гумина Антонино
2:1
82'
 
Salvatore Elia
Giacomo Calo
82'
Гаццола Марчелло
Дези Якопо
 
83'
 
Джермони Лука

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи
Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла
Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Паганезе Потенца 0:0 Юве Стабия Витербезе 0:4 Юве Стабия

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Эмполи 2:1 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 5:0 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 1:2 Эмполи Серия B
Юве Стабия 3:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Юве Стабия Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Специя 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Эмполи 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Кремонезе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Виртус Энтелла 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кротоне 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кьево 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Юве Стабия 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ливорно 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Трапани 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бандинелли Филиппо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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