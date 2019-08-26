Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
2:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Фрозиноне
0'
11' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:0
42' Гол
Tommaso Pobega
2:0
53' Гол
Tommaso Pobega
58'
1
Giacomo
Bindi
11
Семенцато
Даниэль
6
Alberto
Barison
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
24
Tommaso
Pobega
8
Буррай
Сальваторе
21
Мисурака
Джанвито
10
Кьяретти
Лукас
9
Luca
Strizzolo
13
Чурриа
Патрик
22
Барди
Франческо
14
Сальви
Алессандро
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
13
Бегетто
Андреа
7
Паганини
Лука
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
28
Чано
Камилло
9
Читро
Никола
29
Тротта
Марселло
Порденоне
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-1-2

Ход матча

11'
 
Бригенти Николо
42'
Tommaso Pobega
1:0
53'
Tommaso Pobega
(Кьяретти Лукас)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне
ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне Порденоне 1:0 Вис Пезаро L.R. Vicenza Virtus 1:1 Порденоне Порденоне 2:0 Имолезе Порденоне 1:2 Римини
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево
Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио
Команда И В Н П Г О
1. Специя 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Порденоне 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Перуджа 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Эмполи 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Виртус Энтелла 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Кротоне 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Фрозиноне 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Кьево 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Юве Стабия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ливорно 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Трапани 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
20. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Tommaso Pobega бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Tommaso Pobega бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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