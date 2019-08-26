Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
2:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Дачия-Арена
Фрозиноне
11' Желтая карточкаБригенти Николо
1:0
42' ГолTommaso Pobega
2:0
53' ГолTommaso Pobega
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
11'
42'
1:0
53'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =10 -3Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне
ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне Порденоне 1:0 Вис Пезаро L.R. Vicenza Virtus 1:1 Порденоне Порденоне 2:0 Имолезе Порденоне 1:2 Римини
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево
Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Лацио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Специя
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Порденоне
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Эмполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Виртус Энтелла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Фрозиноне
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Кьево
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Юве Стабия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Трапани
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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