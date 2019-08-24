Италия: Серия B 2019-2020
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Нанни НиколаНападающий
-
-
-
27 Zak Ruggiero
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи
Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне
Козенца Последние 20 матчей: +7 =7 -6Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца
Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Козенца
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Пескара
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Кротоне
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Салернитана
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кьево
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Юве Стабия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Трапани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ливорно
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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