Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Кротоне
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Козенца
0' 15'
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
8
Сполли
Николас
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
23
Маццотта
Антонио
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
33
Pietro
Perina
2
Angelo
Corsi
23
Salvatore
Monaco
II
5
Ricardo
Idda
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
16
Шаудоне
Даниэле
10
Mirko
Carretta
32
Баэс
Хайме
7
Пьерини
Николас
9
Литтери
Джанлука
Кротоне
3-5-2
Козенца
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи
Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно Фоджа 0:2 Кротоне
Козенца Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца
Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла Верона 2:2 Козенца Козенца 0:0 Асколи Козенца 0:0 Салернитана

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Козенца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца 1:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:1 Козенца Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Козенца 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Пескара 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Кротоне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Салернитана 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кьево 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Юве Стабия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Виртус Энтелла 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Трапани 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ливорно 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...