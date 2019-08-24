Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Ливорно
1:0
28' ПенальтиМанкосу Маттео
28' Желтая карточкаРайчевич Филип
27
Эрамо
Мирко
38
Зима
Лукаш
26
Luka
Bogdan
42
Бобен
Матия
29
Рокка
Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Стоян АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Fabio MazzeoНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
28'
1:0
28'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =7 -5Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне
Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Понтедера Кунео 2:0 Виртус Энтелла Пиза 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пьяченца Виртус Энтелла 3:1 Пистойезе
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи
Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Виртус Энтелла
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Специя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кремонезе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кьево
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Юве Стабия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Трапани
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Ливорно
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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