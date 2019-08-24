Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Ливорно
0'
1:0
28' Пенальти
Манкосу Маттео
28' Желтая карточка
Райчевич Филип
45'
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
34
Скенетти
Андреа
18
Claudio
Morra
32
Манкосу
Маттео
38
Зима
Лукаш
26
Luka
Bogdan
4
Matteo
Di
Gennaro
42
Бобен
Матия
23
Морганелла
Мишель
8
Лучи
Андреа
29
Рокка
Микеле
6
Газбарро
Андреа
34
Davide
Agazzi
11
Murilo
Mendes
31
Райчевич
Филип
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Ливорно
3-4-1-2

Ход матча

28'
Манкосу Маттео
1:0
28'
 
Райчевич Филип

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне
Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Понтедера Кунео 2:0 Виртус Энтелла Пиза 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пьяченца Виртус Энтелла 3:1 Пистойезе
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи
Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно Ливорно 0:0 Пескара

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Ливорно: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Ливорно 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Ливорно Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Виртус Энтелла 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Специя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кремонезе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кротоне 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кьево 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Юве Стабия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Трапани 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Ливорно 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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