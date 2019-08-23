Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
0:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Беневенто
0'
36' Желтая карточка
Francesco Lisi
43' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
45' Желтая карточка
Виола Николас
58' Желтая карточка
Alessandro De Vitis I
61' Желтая карточка
Белли Франческо
87'
1
Гори
Стефано
4
Белли
Франческо
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
5
Luca
Verna
30
Alessandro
De
Vitis
I
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
1
Монтипо
Лоренцо
18
Гьямфи
Брайт
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
28
Скьяттарелла
Паскуале
10
Виола
Николас
16
Импрота
Риккардо
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
Пиза
4-4-2
Беневенто
4-4-1-1

Ход матча

36'
Francesco Lisi
 
43'
Бенедетти Симоне
 
45'
 
Виола Николас
58'
Alessandro De Vitis I
 
61'
Белли Франческо
 
61'
Samuele Birindelli
Белли Франческо
 
70'
Асенсио Рауль
Мазуччи Гаэтано
 
74'
Пинато Марко
Luca Verna
 
74'
 
Инсинье Роберто
Импрота Риккардо
80'
 
Арментерос Самуэль
Сау Марко

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина
Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе Пиза 2:1 Про Верчелли Пиза 0:0 Виртус Энтелла Про Верчелли 1:2 Пиза
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла
Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла

Последние игры между собой

Пиза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Пиза 0:3 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Пиза Серия B Пиза 2:2 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 1:1 Пиза Про Прима Дивизионе
Пиза 2:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 2:1 Пиза Про Прима Дивизионе Беневенто 2:0 Пиза Серия C1 A Пиза 2:0 Беневенто Серия C1 A Пиза 1:1 Беневенто Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Пиза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Беневенто 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Кьево 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Юве Стабия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Читтаделла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Виртус Энтелла 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Венеция 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Трапани 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Асколи 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ливорно 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Козенца 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Пескара 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Виола Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Бенедетти Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Francesco Lisi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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