Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Второй тайм: 87'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Беневенто
36' Желтая карточкаFrancesco Lisi
43' Желтая карточкаБенедетти Симоне
45' Желтая карточкаВиола Николас
58' Желтая карточкаAlessandro De Vitis I
61' Желтая карточкаБелли Франческо
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Пинато Марко
-
-
16 Elia Giani
-
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина
Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе Пиза 2:1 Про Верчелли Пиза 0:0 Виртус Энтелла Про Верчелли 1:2 Пиза
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =3 -7Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла
Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Читтаделла
Последние игры между собой
Пиза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Беневенто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Беневенто
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Кьево
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Юве Стабия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Читтаделла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Трапани
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Асколи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ливорно
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Козенца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Пескара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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