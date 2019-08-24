Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Кремонезе
12' Желтая карточкаКараччоло Антонио
31' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
42' Желтая карточкаMichele Castagnetti
13
Marco
Modolo
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Nadir Zortea
-
-
24 Omar Hoxha
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +3 =7 -10Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция
Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо
Последние игры между собой
Венеция: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Виртус Энтелла
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Асколи
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Читтаделла
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Специя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кремонезе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Венеция
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Порденоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Перуджа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кьево
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Юве Стабия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Трапани
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Ливорно
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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