Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Венеция
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Кремонезе
0'
12' Желтая карточка
Караччоло Антонио
31' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
42' Желтая карточка
Michele Castagnetti
45'+1
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
14
Феличоли
Джанфилиппо
4
Сукулини
Франко
16
Luca
Antonio
Fiordilino
8
Калигара
Фабрицио
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
28
Капелло
Алессандро
16
Агацци
Микаэль
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
20
Luca
Ravanelli
14
Vasile
Mogos
4
Арини
Мариано
19
Michele
Castagnetti
18
Francesco
Deli
17
Мильоре
Франческо
11
Паломби
Симоне
9
Чофани
Даниэль
Венеция
4-3-1-2
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

12'
 
Караччоло Антонио
31'
Калигара Фабрицио
 
42'
 
Michele Castagnetti

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция
Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция Венеция 1:1 Лечче Беневенто 3:0 Венеция
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе
Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Палермо

Последние игры между собой

Венеция: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
Венеция 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:1 Венеция Серия B Кремонезе 5:1 Венеция Серия B Венеция 1:1 Кремонезе Серия B
Кремонезе 1:2 Венеция Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Венеция 3:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:1 Венеция Лега Про Венеция 1:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:3 Венеция Про Прима Дивизионе Венеция 0:3 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Венеция 1:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:1 Венеция Серия C1 A Кремонезе 0:0 Венеция Серия C1 A
Команда И В Н П Г О
1. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Виртус Энтелла 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Асколи 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Читтаделла 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Специя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кремонезе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Венеция 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кротоне 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Порденоне 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фрозиноне 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Перуджа 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кьево 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Юве Стабия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Трапани 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Ливорно 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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