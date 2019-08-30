Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Эмполи
0' 23'
1
Шемпер
Адриан
26
Massimo
Bertagnoli
33
Риджионе
Микеле
14
Вяйсянен
Саули
28
Бривио
Давиде
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
17
Джаккерини
Эммануэле
10
Пуччарелли
Мануэль
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
4
Николау
Димитриос
29
Балковец
Юре
10
Дези
Якопо
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
21
Лариби
Карим
20
Ла
Гумина
Антонино
9
Stefano
Moreo
Кьево
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри
Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа Удинезе 1:0 Кьево
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи
Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи

Последние игры между собой

Кьево: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Эмполи 2:2 Кьево Серия A Кьево 0:0 Эмполи Серия A Кьево 4:0 Эмполи Серия A Эмполи 0:0 Кьево Серия A
Кьево 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 1:3 Кьево Серия A Эмполи 3:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Эмполи Серия A Кьево 2:0 Эмполи Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Эмполи 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Порденоне 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Специя 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Перуджа 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Кремонезе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Виртус Энтелла 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Кротоне 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Беневенто 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Кьево 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Юве Стабия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ливорно 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Трапани 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Читтаделла 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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