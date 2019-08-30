Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Эмполи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Каприле ЭлияВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +2 =6 -12Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи
Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло Лацио 1:0 Эмполи
Последние игры между собой
Кьево: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Эмполи: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Порденоне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Специя
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Виртус Энтелла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Кротоне
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Беневенто
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Кьево
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Юве Стабия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Трапани
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Читтаделла
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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