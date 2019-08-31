Италия: Серия B 2019-2020
Специя
1:2
Перерыв
Стадион: Альберто Пиччи
Кротоне
0:1
24' ПенальтиСими Нванкво
0:2
29' ГолСими Нванкво
1:2
44' ГолРиччи Федерико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Zak Ruggiero
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
24'
0:1
29'
0:2
44'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +8 =2 -10Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория
Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя
Кротоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе
Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно
Последние игры между собой
Специя: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Кротоне
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Беневенто
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Порденоне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Виртус Энтелла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Специя
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Юве Стабия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Трапани
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Читтаделла
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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