Италия: Серия B 2019-2020

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Специя
1:2
Перерыв

Стадион:
Кротоне
0'
0:1
24' Пенальти
Сими Нванкво
0:2
29' Гол
Сими Нванкво
1:2
44' Гол
Риччи Федерико
12
Крапикас
Титас
2
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Juan
Manuel
Ramos
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
10
Риччи
Федерико
9
Галабинов
Андрей
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
5
Големич
Владимир
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
23
Маццотта
Антонио
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
Специя
4-3-3
Кротоне
3-5-2

Ход матча

24'
0:1
Сими Нванкво
29'
0:2
Сими Нванкво
(Junior Messias)
44'
Риччи Федерико
(Бартоломей Паоло)
1:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория
Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона Читтаделла 0:1 Специя
Кротоне Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе
Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне Кротоне 1:1 Ливорно

Последние игры между собой

Специя: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Специя 2:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:3 Специя Серия B Кротоне 0:0 Специя Серия B Специя 0:1 Кротоне Серия B
Кротоне 2:0 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B Специя 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Специя Серия B Кротоне 0:2 Специя Серия B Специя 2:1 Кротоне Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Кротоне 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Беневенто 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Порденоне 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Перуджа 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кремонезе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Виртус Энтелла 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Специя 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Юве Стабия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ливорно 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Трапани 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Читтаделла 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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