Италия: Серия B 2019-2020

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Фрозиноне
1:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
27' Гол
Трояно Микеле
34' Желтая карточка
Michele Cavion
40' Желтая карточка
Бегетто Андреа
43' Желтая карточка
Петруччи Давиде
66' Желтая карточка
Чано Камилло
74' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:1
82' Пенальти
Дионизи Федерико
86'
22
Барди
Франческо
14
Сальви
Алессандро
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
13
Бегетто
Андреа
7
Паганини
Лука
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
28
Чано
Камилло
9
Читро
Никола
29
Тротта
Марселло
1
Ланни
Иван
27
Лавероне
Лоренцо
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
5
Пучино
Раффаэле
7
Michele
Cavion
6
Трояно
Микеле
8
Петруччи
Давиде
11
Нинкович
Никола
32
Ардеманьи
Маттео
9
Скамачча
Джанлука
Фрозиноне
4-3-1-2
Асколи
4-4-2

Ход матча

27'
0:1
Трояно Микеле
(Нинкович Никола)
34'
 
Michele Cavion
40'
Бегетто Андреа
 
43'
 
Петруччи Давиде
60'
Хаас Николас
Гори Мирко
 
64'
 
Роззети Лоренцо
Ардеманьи Маттео
66'
Чано Камилло
 
67'
Дионизи Федерико
Читро Никола
 
74'
Бригенти Николо
 
76'
 
Alberto Gerbo
Michele Cavion
82'
Дионизи Федерико
1:1
83'
 
Cristian Andreoni
Лавероне Лоренцо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 25
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне
Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне
Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи
Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B
Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Перуджа 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Виртус Энтелла 2 2 0 0 2 - 0 6
5. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Специя 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Порденоне 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Венеция 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
14. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Ливорно 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Юве Стабия 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Трапани 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Фрозиноне 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
20. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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