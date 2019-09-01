Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
1:1
Второй тайм: 86'
Стадион: Бенито Стирпе
Асколи
0:1
27' ГолТрояно Микеле
34' Желтая карточкаMichele Cavion
40' Желтая карточкаБегетто Андреа
43' Желтая карточкаПетруччи Давиде
66' Желтая карточкаЧано Камилло
74' Желтая карточкаБригенти Николо
1:1
82' ПенальтиДионизи Федерико
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
27'
0:1
34'
40'
43'
66'
74'
82'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 25
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне
Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома Ювентус 3:0 Фрозиноне Сампдория 0:1 Фрозиноне
Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи
Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана Асколи 0:3 Перуджа
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Перуджа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Виртус Энтелла
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Специя
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Порденоне
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Ливорно
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Юве Стабия
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Трапани
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Фрозиноне
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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