Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Пескара
4:2
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
4' Пенальти
Галано Кристиан
1:1
11' Гол
Гавацци Давиде
45' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
1:2
45' Пенальти
Кьяретти Лукас
2:2
50' Гол
Галано Кристиан
68' Желтая карточка
Alberto Barison
3:2
71' Гол
Тумминелло Марко
72' Желтая карточка
Тумминелло Марко
88' Желтая карточка
Кьяретти Лукас
88' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
4:2
90' Гол
Luca Palmiero
90'+6
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
2
Кампаньяро
Уго
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
8
Мемушай
Ледиан
20
Luca
Palmiero
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
32
Тумминелло
Марко
23
Francesco
Andrea
Di
Grazia
1
Giacomo
Bindi
29
Альмичи
Альберто
6
Alberto
Barison
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
7
Гавацци
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
10
Кьяретти
Лукас
13
Чурриа
Патрик
17
Моначелло
Гаетано
Пескара
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

4'
Галано Кристиан
1:0
11'
1:1
Гавацци Давиде
(Кьяретти Лукас)
45'
Сконьямильо Дженнаро
 
45'
1:2
Кьяретти Лукас
50'
Галано Кристиан
(Мемушай Ледиан)
2:2
59'
 
Luca Strizzolo
Моначелло Гаетано
66'
Кастанос Григорис
Пепин
 
68'
 
Alberto Barison
71'
Тумминелло Марко
3:2
72'
Тумминелло Марко
 
76'
Matteo Brunori
Тумминелло Марко
 
77'
 
Паза Симоне
Гавацци Давиде
77'
 
Канделлоне Леонардо
Чурриа Патрик
82'
Чофани Маттео
Бальцано Антонио
 
88'
 
Кьяретти Лукас
88'
Мемушай Ледиан
 
90'
Luca Palmiero
4:2

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона
Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия
Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне Порденоне 1:0 Вис Пезаро L.R. Vicenza Virtus 1:1 Порденоне Порденоне 2:0 Имолезе

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Пескара 2:2 Порденоне Кубок Пескара 1:0 Порденоне Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Перуджа 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Виртус Энтелла 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Специя 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Порденоне 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Венеция 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
14. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ливорно 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Юве Стабия 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Трапани 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...