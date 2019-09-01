Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
4:2
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Порденоне
1:0
4' ПенальтиГалано Кристиан
1:1
11' ГолГавацци Давиде
45' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
1:2
45' ПенальтиКьяретти Лукас
2:2
50' ГолГалано Кристиан
68' Желтая карточкаAlberto Barison
3:2
71' ГолТумминелло Марко
72' Желтая карточкаТумминелло Марко
88' Желтая карточкаКьяретти Лукас
88' Желтая карточкаМемушай Ледиан
4:2
90' ГолLuca Palmiero
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Jan Jurczak
-
28 Marco Cotali
-
Ход матча
4'
1:0
11'
1:1
45'
1:2
50'
68'
71'
3:2
72'
88'
88'
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 9
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =7 -7Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона
Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара Фоджа 1:1 Пескара
Порденоне Последние 20 матчей: +8 =10 -2Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия
Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне Порденоне 1:0 Вис Пезаро L.R. Vicenza Virtus 1:1 Порденоне Порденоне 2:0 Имолезе
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Перуджа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Виртус Энтелла
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Специя
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Порденоне
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ливорно
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Юве Стабия
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Трапани
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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