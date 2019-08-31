Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:1
Перерыв
Стадион: Джованни Цини
Виртус Энтелла
0:1
23' ГолСкенетти Андреа
25' Желтая карточкаАрини Мариано
14
Vasile
Mogos
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Nadir Zortea
-
24 Omar Hoxha
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
23'
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе
Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =7 -5Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Понтедера Кунео 2:0 Виртус Энтелла Пиза 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пьяченца
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Салернитана
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Перуджа
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Порденоне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Специя
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Кремонезе
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Венеция
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Козенца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ливорно
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Юве Стабия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Трапани
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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