Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:1
Перерыв

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
0:1
23' Гол
Скенетти Андреа
25' Желтая карточка
Арини Мариано
16
Агацци
Микаэль
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
20
Luca
Ravanelli
14
Vasile
Mogos
4
Арини
Мариано
19
Michele
Castagnetti
18
Francesco
Deli
33
Ренцетти
Франческо
11
Паломби
Симоне
9
Чофани
Даниэль
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
34
Скенетти
Андреа
32
Манкосу
Маттео
18
Claudio
Morra
Кремонезе
3-5-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

23'
0:1
Скенетти Андреа
(Манкосу Маттео)
25'
Арини Мариано
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе
Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова Специя 2:0 Кремонезе
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Понтедера Кунео 2:0 Виртус Энтелла Пиза 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пьяченца

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Серия B Виртус Энтелла 0:1 Кремонезе Кубок Кремонезе 1:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
Виртус Энтелла 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе Кремонезе 1:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 0:0 Кремонезе Про Прима Дивизионе
Команда И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Салернитана 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Перуджа 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Порденоне 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Специя 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Кремонезе 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Венеция 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ливорно 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Юве Стабия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Трапани 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Скенетти Андреа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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