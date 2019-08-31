Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
0:0
Перерыв
Стадион: Армандо Пикки
Перуджа
32' Желтая карточкаLuka Bogdan
38
Зима
Лукаш
26
Luka
Bogdan
24
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Стоян АдрианПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Amara Konate
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
32'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =5 -9Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно
Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =3 -8Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома
Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Салернитана
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Перуджа
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Порденоне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Специя
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Кремонезе
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Венеция
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Козенца
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Ливорно
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Юве Стабия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Трапани
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Загрузка...