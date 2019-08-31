Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
0:0
Перерыв

Стадион:
Перуджа
0'
32' Желтая карточка
Luka Bogdan
38
Зима
Лукаш
23
Морганелла
Мишель
26
Luka
Bogdan
4
Matteo
Di
Gennaro
6
Газбарро
Андреа
8
Лучи
Андреа
34
Davide
Agazzi
11
Murilo
Mendes
7
Марсура
Давиде
31
Райчевич
Филип
24
Fabio
Mazzeo
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
30
Анджелла
Габриэле
27
Ди
Кьяра
Джанлука
26
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
10
Драгомир
Влад
13
Фернандес
Пауло
9
Йемелло
Пьетро
29
Капоне
Кристиан
Ливорно
4-2-3-1
Перуджа
4-3-1-2

Ход матча

32'
Luka Bogdan
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно
Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца Кротоне 1:1 Ливорно
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома
Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа Перуджа 0:1 Козенца Карпи 0:1 Перуджа

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Перуджа 3:1 Ливорно Серия B Ливорно 2:3 Перуджа Серия B Ливорно 1:1 Перуджа Серия B Перуджа 4:1 Ливорно Серия B
Перуджа 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 0:0 Перуджа Серия B Ливорно 4:1 Перуджа Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Салернитана 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Перуджа 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Порденоне 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Специя 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Кремонезе 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Венеция 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Козенца 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
13. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Ливорно 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Юве Стабия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Трапани 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Luka Bogdan получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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