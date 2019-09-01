Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Пиза
5' Желтая карточкаБенедетти Симоне
31' Желтая карточкаAlessandro Mallamo
0:1
32' ГолГухер Роберт
60' Желтая карточкаВитиелло Роберто
0:2
70' ГолМаркони Микеле
70' Вторая желтая карточкаБенедетти Симоне
82' Желтая карточкаДжермони Лука
90' Желтая карточкаТонуччи Денис
20
Трост
Магнус
19
Аддэ
Брайт
15
Айя
Рамзи
14
Marius
Marin
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
16 Elia Giani
-
21 Пинато Марко
-
-
-
-
-
Ход матча
32'
0:1
60'
70'
0:2
70'
82'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =8 -5Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Паганезе Потенца 0:0 Юве Стабия
Пиза Последние 20 матчей: +13 =6 -1Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза
Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе Пиза 2:1 Про Верчелли Пиза 0:0 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Перуджа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Виртус Энтелла
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Специя
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Порденоне
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ливорно
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Юве Стабия
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Трапани
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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