Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
0:2
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
5' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
31' Желтая карточка
Alessandro Mallamo
0:1
32' Гол
Гухер Роберт
60' Желтая карточка
Витиелло Роберто
0:2
70' Гол
Маркони Микеле
70' Вторая желтая карточка
Бенедетти Симоне
82' Желтая карточка
Джермони Лука
90' Желтая карточка
Тонуччи Денис
90'+6
26
Paolo
Branduani
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
21
Salvatore
Elia
19
Аддэ
Брайт
5
Giacomo
Calo
23
Джермони
Лука
10
Ди
Дженнаро
Давид
30
Alessandro
Mallamo
16
Karamoko
Cisse
1
Гори
Стефано
15
Айя
Рамзи
30
Alessandro
De
Vitis
I
33
Бенедетти
Симоне
23
Francesco
Lisi
14
Marius
Marin
27
Гухер
Роберт
5
Luca
Verna
11
Mattia
Minesso
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
Юве Стабия
3-4-2-1
Пиза
3-5-2

Ход матча

5'
 
Бенедетти Симоне
31'
Alessandro Mallamo
 
32'
0:1
Гухер Роберт
46'
Росси Алессандро
Аддэ Брайт
 
53'
 
Белли Франческо
Mattia Minesso
60'
Витиелло Роберто
 
60'
 
Nicholas Siega I
Marius Marin
68'
Карлини Массимилиано
Salvatore Elia
 
69'
 
Асенсио Рауль
Мазуччи Гаэтано
70'
0:2
Маркони Микеле
(Francesco Lisi)
70'
 
Бенедетти Симоне
73'
Luigi Canotto
Ди Дженнаро Давид
 
82'
Джермони Лука
 
90'
Тонуччи Денис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла
Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Паганезе Потенца 0:0 Юве Стабия
Пиза Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза
Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе Пиза 2:1 Про Верчелли Пиза 0:0 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Юве Стабия 1:0 Пиза Серия C1 B
Команда И В Н П Г О
1. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Перуджа 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Виртус Энтелла 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Специя 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Порденоне 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Венеция 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
14. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ливорно 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Юве Стабия 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Трапани 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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