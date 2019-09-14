Италия: Серия B 2019-2020

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Виртус Энтелла
1:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
5' Желтая карточка
Ниццетто Лука
36' Желтая карточка
Сальви Алессандро
45' Желтая карточка
Эрамо Мирко
0:0
56' Не забитый пенальти
Чано Камилло
75' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
82' Желтая карточка
Паганини Лука
90' Желтая карточка
Манкосу Маттео
1:0
90' Пенальти
Манкосу Маттео
90'+8
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
34
Скенетти
Андреа
32
Манкосу
Маттео
18
Claudio
Morra
22
Барди
Франческо
14
Сальви
Алессандро
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
2
Дзампано
Франческо
7
Паганини
Лука
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
29
Тротта
Марселло
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Фрозиноне
4-3-2-1

Ход матча

5'
Ниццетто Лука
 
36'
 
Сальви Алессандро
45'
Эрамо Мирко
 
46'
 
Новакович Андрия
Дионизи Федерико
56'
0:0
Чано Камилло
59'
Крими Марко
Эрамо Мирко
 
62'
Де Лука Мануэль
Claudio Morra
 
72'
 
Читро Никола
Тротта Марселло
73'
 
Крайнц Лука
Ариаудо Лоренцо
75'
 
Майелло Раффаэле
82'
 
Паганини Лука
83'
Marco Toscano
Скенетти Андреа
 
90'
Манкосу Маттео
 
90'
Манкосу Маттео
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль
Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Понтедера Кунео 2:0 Виртус Энтелла
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи
Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 2:0 Виртус Энтелла Серия B
Фрозиноне 3:3 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Эрамо Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Ниццетто Лука получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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