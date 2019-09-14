Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
1:0
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Фрозиноне
5' Желтая карточкаНиццетто Лука
36' Желтая карточкаСальви Алессандро
45' Желтая карточкаЭрамо Мирко
0:0
56' Не забитый пенальтиЧано Камилло
75' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
82' Желтая карточкаПаганини Лука
90' Желтая карточкаМанкосу Маттео
1:0
90' ПенальтиМанкосу Маттео
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
45'
56'
0:0
75'
82'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 10
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =6 -5Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль
Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Виртус Энтелла 0:0 Сиена Про Верчелли 0:0 Виртус Энтелла Алессандрия 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Понтедера Кунео 2:0 Виртус Энтелла
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =3 -12Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи
Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013 Эмполи 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Торино Дженоа 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Рома
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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