Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Перуджа
0:0
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
48' Желтая карточка
Alessandro Mallamo
61' Желтая карточка
Трост Магнус
87' Вторая желтая карточка
Alessandro Mallamo
90' Желтая карточка
Paolo Branduani
90'+8
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
6
Filippo
Sgarbi
27
Ди
Кьяра
Джанлука
20
Балич
Андрия
4
Marco
Carraro
13
Фернандес
Пауло
26
Marcello
Falzerano
9
Йемелло
Пьетро
8
Фальчинелли
Диего
26
Paolo
Branduani
28
Витиелло
Роберто
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
23
Джермони
Лука
30
Alessandro
Mallamo
10
Ди
Дженнаро
Давид
29
Карлини
Массимилиано
18
Luigi
Canotto
16
Karamoko
Cisse
21
Salvatore
Elia
Перуджа
4-3-1-2
Юве Стабия
4-3-1-2

Ход матча

46'
Николусси-Кавилья Ханс
Marco Carraro
 
48'
 
Alessandro Mallamo
61'
 
Трост Магнус
64'
 
Francesco Forte I
Luigi Canotto
69'
Буонаюто Кристиан
Фернандес Пауло
 
72'
 
Кальвано Симоне
Ди Дженнаро Давид
76'
Мелькьорри Федерико
Фальчинелли Диего
 
77'
 
Боатенг Кингсли
Karamoko Cisse
87'
 
Alessandro Mallamo
90'
 
Paolo Branduani

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 7
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 25
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия
Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия
Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Паганезе

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Перуджа 3:3 Юве Стабия Товарищеские матчи Юве Стабия 1:3 Перуджа Серия C1 B Перуджа 0:0 Юве Стабия Серия C1 B Юве Стабия 0:1 Перуджа Серия C1 B
Перуджа 0:1 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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