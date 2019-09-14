Италия: Серия B 2019-2020
Перуджа
0:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Юве Стабия
48' Желтая карточкаAlessandro Mallamo
61' Желтая карточкаТрост Магнус
87' Вторая желтая карточкаAlessandro Mallamo
90' Желтая карточкаPaolo Branduani
20
Балич
Андрия
20
Трост
Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Amara Konate
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
61'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
6 Угловые 7
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 25
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Перуджа Последние 20 матчей: +9 =3 -8Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия
Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа Перуджа 3:1 Ливорно Падова 0:1 Перуджа Перуджа 1:2 Верона Перуджа 3:1 Салернитана Венеция 2:3 Перуджа
Юве Стабия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия
Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Реджина Монополи 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:0 Катанзаро Ренде 0:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Паганезе
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Юве Стабия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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