Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
2:0
Конец матча

Стадион:
Ливорно
0'
17' Желтая карточка
Alberto Gerbo
27' Желтая карточка
Moutir Chaija
1:0
43' Гол
Alberto Gerbo
45' Желтая карточка
Морганелла Мишель
77' Желтая карточка
Газбарро Андреа
84' Желтая карточка
Маррас Мануэль
90' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
2:0
90' Гол
Нинкович Никола
90' Желтая карточка
Нинкович Никола
90'+8
1
Ланни
Иван
5
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
Падоин
Симоне
25
Alberto
Gerbo
8
Петруччи
Давиде
14
Пиччинокки
Марио
18
Moutir
Chaija
11
Нинкович
Никола
32
Ардеманьи
Маттео
38
Зима
Лукаш
23
Морганелла
Мишель
4
Matteo
Di
Gennaro
26
Luka
Bogdan
6
Газбарро
Андреа
11
Murilo
Mendes
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
7
Марсура
Давиде
Бриньола
Энрико
9
Sven
Braken
Асколи
4-3-2-1
Ливорно
4-4-1-1

Ход матча

17'
Alberto Gerbo
 
27'
Moutir Chaija
 
43'
Alberto Gerbo
1:0
45'
 
Морганелла Мишель
55'
 
Дель Прато Энрико
Морганелла Мишель
57'
Michele Cavion
Alberto Gerbo
 
60'
 
Маррас Мануэль
Бриньола Энрико
62'
Cristian Andreoni
Падоин Симоне
 
70'
 
Antonio Porcino
Sven Braken
77'
 
Газбарро Андреа
83'
Брлек Петар
Пиччинокки Марио
 
84'
 
Маррас Мануэль
90'
Гравильон Эндрю
 
90'
Нинкович Никола
2:0
90'
Нинкович Никола
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли
Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина
Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца

Последние игры между собой

Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Ливорно: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Асколи 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Асколи Серия B Асколи 1:3 Ливорно Серия B Ливорно 1:3 Асколи Серия B
Ливорно 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:4 Ливорно Серия B Асколи 2:0 Ливорно Серия B Ливорно 0:1 Асколи Серия B Ливорно 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:5 Ливорно Серия B Асколи 2:3 Ливорно Серия B Ливорно 1:0 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Морганелла Мишель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Альберто Гербо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Moutir Chajia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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