Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
2:0
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Ливорно
17' Желтая карточкаAlberto Gerbo
27' Желтая карточкаMoutir Chaija
1:0
43' ГолAlberto Gerbo
45' Желтая карточкаМорганелла Мишель
77' Желтая карточкаГазбарро Андреа
84' Желтая карточкаМаррас Мануэль
90' Желтая карточкаГравильон Эндрю
2:0
90' ГолНинкович Никола
90' Желтая карточкаНинкович Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Стоян АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
17'
27'
43'
1:0
77'
84'
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +7 =6 -7Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли
Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи Асколи 1:1 Ливорно Карпи 1:1 Асколи Асколи 2:2 Фоджа Кремонезе 0:1 Асколи Асколи 2:4 Салернитана
Ливорно Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина
Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно Ливорно 2:0 Беневенто Специя 3:0 Ливорно Ливорно 1:0 Венеция Лечче 3:2 Ливорно Ливорно 2:0 Козенца
Последние игры между собой
Асколи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Ливорно: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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