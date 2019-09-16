Италия: Серия B 2019-2020
Салернитана
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Аречи
Беневенто
24' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
32' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
16
Каро
Андреас
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Торренте Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
23 Антей ЛукаЗащитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =1 -11Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро
Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:5 Карпи Брешия 3:0 Салернитана Салернитана 4:2 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Венеция Ливорно 1:0 Салернитана Салернитана 0:2 Кротоне Перуджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:0 Кремонезе Верона 1:0 Салернитана Асколи 2:4 Салернитана
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =3 -7Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто
Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Пиза
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Салернитана
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Пескара
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Беневенто
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|9.
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Кротоне
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|13.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Кремонезе
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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