Италия: Серия B 2019-2020

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Салернитана
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Беневенто
0'
24' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
32' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
51'
12
Alessandro
Micai
24
Ярошински
Павел
4
Мильорини
Марко
16
Каро
Андреас
17
Emanuele
Cicerelli
6
Оджер
Мозес
14
Francesco
Di
Tacchio
8
Фиренце
Марко
13
Кийине
Софиан
10
Джаллоу
Ламин
32
Джаннетти
Никколо
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
19
Инсинье
Роберто
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
8
Тельо
Андрес
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
Салернитана
3-5-2
Беневенто
4-4-1-1

Ход матча

24'
Джаллоу Ламин
 
32'
Francesco Di Tacchio
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 3:1 Пескара Лечче 4:0 Салернитана Салернитана 3:1 Катанзаро
Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Пескара 2:0 Салернитана Салернитана 1:2 Козенца Фоджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:5 Карпи Брешия 3:0 Салернитана Салернитана 4:2 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Салернитана 1:1 Венеция Ливорно 1:0 Салернитана Салернитана 0:2 Кротоне Перуджа 3:1 Салернитана Салернитана 2:0 Кремонезе Верона 1:0 Салернитана Асколи 2:4 Салернитана
Беневенто Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто
Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Салернитана 0:1 Беневенто Серия B Беневенто 4:0 Салернитана Серия B Беневенто 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 2:1 Беневенто Серия B
Беневенто 0:0 Салернитана Кубок Салернитана 2:0 Беневенто Лега Про Беневенто 0:0 Салернитана Лега Про Салернитана 2:1 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 1:2 Салернитана Про Прима Дивизионе Салернитана 1:0 Беневенто Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Пиза 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Салернитана 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Пескара 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Беневенто 0:0 3 1 2 0 4 - 1 5
9. Эмполи 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Кротоне 3 1 2 0 2 - 1 5
11. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
13. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Кремонезе 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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