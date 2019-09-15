Италия: Серия B 2019-2020
56' Желтая карточкаДези Якопо
58' Желтая карточкаМолина Сальваторе
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопес МаксиНападающий
-
-
-
-
-
15 Mateo Itrak
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 9
-
14 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo
Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина
Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Пескара
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Кротоне
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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