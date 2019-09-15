Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
0:0
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
56' Желтая карточка
Дези Якопо
58' Желтая карточка
Молина Сальваторе
90'+5
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
23
Маццотта
Антонио
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
13
Антонелли
Лука
10
Дези
Якопо
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
21
Лариби
Карим
20
Ла
Гумина
Антонино
9
Stefano
Moreo
Кротоне
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

46'
Видо Лука
Junior Messias
 
54'
 
Балковец Юре
Антонелли Лука
56'
 
Дези Якопо
58'
Молина Сальваторе
 
59'
 
Фраттези Давиде
Лариби Карим
66'
Мустаккьо Маттиа
Маццотта Антонио
 
75'
 
Leonardo Mancuso
Stefano Moreo
77'
Лопес Макси
Сими Нванкво
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 14 Удары в створ 9
  • 14 Угловые 2
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo
Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне Падова 0:0 Кротоне Кротоне 3:0 Палермо Брешия 2:0 Кротоне Кротоне 0:2 Пескара Верона 1:1 Кротоне
Эмполи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина
Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне Рома 2:1 Эмполи Эмполи 3:3 Парма Милан 3:0 Эмполи Эмполи 3:0 Сассуоло

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Эмполи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Кротоне 4:1 Эмполи Серия A Эмполи 2:1 Кротоне Серия A Эмполи 3:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Эмполи Серия B
Эмполи 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 3:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Эмполи Серия B Кротоне 3:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:0 Кротоне Серия B Кротоне 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:1 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Пескара 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Эмполи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Кротоне 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
11. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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