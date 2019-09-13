Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
1:0
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Специя
33' Желтая карточкаГалабинов Андрей
36' Желтая карточкаДе Агостини Микеле
39' Желтая карточкаМора Лука
1:0
49' ГолAlberto Barison
76' Желтая карточкаТерци Клаудио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Jan Jurczak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
33'
39'
49'
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
8 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 24
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало
СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне Порденоне 1:0 Вис Пезаро
Специя Последние 20 матчей: +7 =2 -11Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия
Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Перуджа
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Виртус Энтелла
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Асколи
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Венеция
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|15.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|Ливорно
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Юве Стабия
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Трапани
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Читтаделла
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
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