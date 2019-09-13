Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
1:0
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
33' Желтая карточка
Галабинов Андрей
36' Желтая карточка
Де Агостини Микеле
39' Желтая карточка
Мора Лука
1:0
49' Гол
Alberto Barison
76' Желтая карточка
Терци Клаудио
90'+5
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
7
Гавацци
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
24
Tommaso
Pobega
10
Кьяретти
Лукас
27
Канделлоне
Леонардо
17
Моначелло
Гаетано
1
Скуффет
Симоне
2
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
20
Simone
Bastoni
25
Giulio
Maggiore
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
10
Риччи
Федерико
9
Галабинов
Андрей
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
Порденоне
4-3-1-2
Специя
4-3-3

Ход матча

33'
 
Галабинов Андрей
36'
Де Агостини Микеле
 
39'
 
Мора Лука
49'
Alberto Barison
(Буррай Сальваторе)
1:0
56'
 
Рагуза Антонио
Галабинов Андрей
59'
 
Бартоломей Паоло
Мора Лука
65'
Чурриа Патрик
Канделлоне Леонардо
 
71'
Roberto Zammarini
Кьяретти Лукас
 
76'
 
Терци Клаудио
76'
 
Darren McIntosh-Buffonge
Giulio Maggiore
80'
Паза Симоне
Tommaso Pobega
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 8 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 24
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало
СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне Порденоне 1:1 Самбенедеттезе Фермана 0:1 Порденоне Ренате 1:1 Порденоне Порденоне 1:0 Вис Пезаро
Специя Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия
Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя Специя 0:2 Падова Пескара 2:0 Специя Специя 3:0 Ливорно Карпи 3:2 Специя Специя 1:2 Верона
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Перуджа 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Виртус Энтелла 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Асколи 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Венеция 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Фрозиноне 2 1 0 1 2 - 4 3
14. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
15. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Ливорно 2 0 0 2 0 - 2 0
18. Юве Стабия 2 0 0 2 1 - 4 0
19. Трапани 2 0 0 2 1 - 4 0
20. Читтаделла 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Мора Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Де Агостини Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Галабинов Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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