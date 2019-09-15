Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Козенца
1:2
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
0:1
30' Пенальти
Тумминелло Марко
45' Желтая карточка
Edoardo Masciangelo
48' Желтая карточка
Luca Palmiero
51' Желтая карточка
Коне Бенджамин
1:1
70' Гол
Шаудоне Даниэле
1:2
88' Гол
Галано Кристиан
90'+7
33
Pietro
Perina
2
Angelo
Corsi
23
Salvatore
Monaco
II
4
Капела
Анибал
3
Лазаар
Ашраф
16
Шаудоне
Даниэле
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
10
Mirko
Carretta
7
Пьерини
Николас
32
Баэс
Хайме
1
Фиорилло
Винченцо
21
Виттурини
Давиде
2
Кампаньяро
Уго
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
8
Мемушай
Ледиан
20
Luca
Palmiero
24
Пепин
11
Галано
Кристиан
32
Тумминелло
Марко
23
Francesco
Andrea
Di
Grazia
Козенца
4-3-3
Пескара
4-3-3

Ход матча

30'
0:1
Тумминелло Марко
41'
 
Маньеро Риккардо
Тумминелло Марко
45'
 
Edoardo Masciangelo
45'
 
Mirko Drudi
Кампаньяро Уго
46'
Коне Бенджамин
Mirko Carretta
 
46'
Matteo Legittimo
Лазаар Ашраф
 
48'
 
Luca Palmiero
51'
Коне Бенджамин
 
70'
Шаудоне Даниэле
(Коне Бенджамин)
1:1
75'
 
Кастанос Григорис
Luca Palmiero
77'
Ривьер Эммануэль
Баэс Хайме
 
88'
1:2
Галано Кристиан
(Кастанос Григорис)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца
Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова
Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Пескара 1:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Пескара Серия B Козенца 2:1 Пескара Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Пескара 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Эмполи 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Кротоне 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
11. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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