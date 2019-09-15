Италия: Серия B 2019-2020
0:1
30' ПенальтиТумминелло Марко
45' Желтая карточкаEdoardo Masciangelo
48' Желтая карточкаLuca Palmiero
51' Желтая карточкаКоне Бенджамин
1:1
70' ГолШаудоне Даниэле
1:2
88' ГолГалано Кристиан
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
30'
0:1
48'
51'
70'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца
Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца Козенца 1:0 Карпи Перуджа 0:1 Козенца Козенца 2:0 Кремонезе Ливорно 2:0 Козенца Козенца 2:0 Читтаделла
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова
Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца Читтаделла 4:1 Пескара Пескара 2:0 Специя Беневенто 2:1 Пескара Пескара 2:0 Падова Кротоне 0:2 Пескара
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Пескара: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Пескара
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Кротоне
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|11.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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