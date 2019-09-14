Италия: Серия A 2019-2020
7' Желтая карточкаМаксимович Никола
1:0
13' ГолМертенс Дрис
26' Желтая карточкаФеррари Алекс
37' Желтая карточкаФабиан Руис
41' Желтая карточкаКапрари Джанлука
2:0
67' ГолМертенс Дрис
12
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
26'
37'
41'
67'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
13 Удары в створ 7
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи
Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория
Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория
Последние игры между собой
Наполи: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|5.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Верона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|10.
|Парма
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Наполи
97.5% (153)
Ничья
1.3% (2)
Сампдория
1.3% (2)
2:0 Наполи
40.8% (64)
2:1 Наполи
18.5% (29)
3:1 Наполи
16.6% (26)
3:0 Наполи
10.2% (16)
1:0 Наполи
6.4% (10)
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