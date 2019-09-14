Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

97' Удар от ворот произведет Сампдория

97' Пространство открывается для Юнес Амин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

96' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Депаоли Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Удар от ворот произведет Наполи

93' Лерис Мехди не смог попасть в створ ударом издали

93' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Сампдория

92' Зелиньски Петр не смог попасть в створ ударом издали

92' Лерис Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Кальехон Хосе наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

91' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

89' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

89' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

87' Опасность! Юнес Амин из команды Наполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

85' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

84' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Наполи

82' Пространство открывается для Габбьядини Маноло , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

82' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

81' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

80' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

80' Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Удар от ворот произведет Наполи

76' Удар от ворот произведет Наполи

75' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

75' Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

74' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Сампдория

71' Кальехон Хосе хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

71' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

70' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

69' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наполи будет все-таки засчитан.

68' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

67' Хорошо играет на выходе Мерет Алекс - мяч в ее руках

66' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Наполи имеет хороший шанс забить.

64' Хорошо играет на выходе Аудеро Эмиль - мяч в ее руках

63' Удар от ворот произведет Сампдория

62' Элмас Эльиф не смог попасть в створ ударом издали

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Мурильо Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

60' Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Удар от ворот произведет Сампдория

59' Мертенс Дрис не смог попасть в створ ударом издали

59' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Опасность! Кальехон Хосе из команды Наполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

58' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Ох, нехорошо это выглядит. Элмас Эльиф получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Матч возобновлен

56' Элмас Эльиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

54' Удар от ворот произведет Сампдория

54' Элмас Эльиф не смог попасть в створ ударом издали

54' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кулибали Калиду , обходя своих соперников

52' Мурильо Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хорошие скиллы дриблинга показывает Элмас Эльиф , обходя своих соперников

51' Опасность! Мертенс Дрис из команды Наполи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

51' Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Зелиньски Петр наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

50' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

49' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля