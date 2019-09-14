Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
2:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
7' Желтая карточка
Максимович Никола
1:0
13' Гол
Мертенс Дрис
26' Желтая карточка
Феррари Алекс
37' Желтая карточка
Фабиан Руис
41' Желтая карточка
Капрари Джанлука
2:0
67' Гол
Мертенс Дрис
90'+7
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
12
Элмас
Эльиф
7
Кальехон
Хосе
11
Лосано
Ирвин
20
Зелиньски
Петр
14
Мертенс
Дрис
1
Аудеро
Эмиль
25
Феррари
Алекс
21
Мурильо
Джейсон
19
Реджини
Васко
24
Берешиньски
Бартош
6
Экдаль
Олбин
7
Линетти
Кароль
29
Мурру
Никола
17
Капрари
Джанлука
10
Ригони
Эмилиано
27
Квальярелла
Фабио
Наполи
4-2-3-1
Сампдория
3-4-1-2

Ход матча

7'
Максимович Никола
 
13'
Мертенс Дрис
(Ди Лоренцо Джованни)
1:0
26'
 
Феррари Алекс
37'
Фабиан Руис
 
41'
 
Капрари Джанлука
65'
Льоренте Фернандо
Лосано Ирвин
 
66'
 
Лерис Мехди
Реджини Васко
67'
Мертенс Дрис
(Льоренте Фернандо)
2:0
68'
 
Габбьядини Маноло
Капрари Джанлука
75'
Инсинье Лоренцо
Элмас Эльиф
 
79'
 
Депаоли Фабио
Ригони Эмилиано
80'
Юнес Амин
Мертенс Дрис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 13 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи
Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта Наполи 0:1 Арсенал Кьево 1:3 Наполи Арсенал 2:0 Наполи Наполи 1:1 Дженоа Эмполи 2:1 Наполи
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория
Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио Болонья 3:0 Сампдория Сампдория 2:0 Дженоа Сампдория 0:1 Рома Торино 2:1 Сампдория Сампдория 1:0 Милан Сассуоло 3:5 Сампдория

Последние игры между собой

Наполи: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Сампдория: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Наполи 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Наполи Серия A Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A
Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A Сампдория 1:0 Наполи Серия A Наполи 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
5. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Верона Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Дженоа Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
10. Парма Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Аталанта Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
12. Брешия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
17. Кальяри Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. СПАЛ 2013 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Сампдория
Наполи
97.5% (153)
Ничья
1.3% (2)
Сампдория
1.3% (2)
2:0 Наполи
40.8% (64)
2:1 Наполи
18.5% (29)
3:1 Наполи
16.6% (26)
3:0 Наполи
10.2% (16)
1:0 Наполи
6.4% (10)
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