Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но СПАЛ 2013 вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

95' Миссироли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Как она упустила момент!?! Ди Франческо Федерико имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

92' Г О О О О Л - Куртич Ясмин забивает!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

89' Ох, нехорошо это выглядит. Викари Франческо получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Викари Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Ачерби Франческо получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Лулич Сенад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Габриэль Стрефецца наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

87' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Фелипе Диас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

85' Альберто Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

81' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

81' Удар от ворот произведет Лацио

81' Что за промах! У Куртич Ясмин была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

80' Мурджа Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Раду Стефан получил желтую карточку от судьи

78' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

75' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

69' Габриэль Стрефецца выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

65' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Габриэль Стрефецца получил желтую карточку от судьи

63' Г О О О О Л - Петанья Андреа изменил счет на табло!

60' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

60' Удар от ворот произведет Лацио

59' Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Лулич Сенад предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Куртич Ясмин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

55' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

55' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Лацио

54' Матч возобновлен

53' Ционек Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Пространство открывается для Ционек Тьяго , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

52' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Миссироли Симоне получил желтую карточку от судьи

50' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

50' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля