Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
2:1
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Лацио
16' Желтая карточкаТомович Ненад
0:1
17' ПенальтиИммобиле Чиро
26' Желтая карточкаГабаррон Патрисио
51' Желтая карточкаМиссироли Симоне
1:1
63' ГолПетанья Андреа
64' Желтая карточкаGabriel Strefezza
79' Желтая карточкаРаду Стефан
85' Желтая карточкаФелипе Диас
89' Желтая карточкаАчерби Франческо
2:1
90' ГолКуртич Ясмин
90' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
99
Бериша
Этрит
19
Куртич
Ясмин
26
Раду
Стефан
16
Пароло
Марко
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
25 Летица КарлоВратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
-
26 Сала ДжакопоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
-
77 Марусич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Jorge Silva
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
17'
0:1
51'
63'
1:1
79'
85'
89'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 6
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =2 -6Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
СПАЛ 2013
1.3% (2)
Ничья
9% (14)
Лацио
89.7% (140)
1:2 Лацио
44.9% (70)
0:1 Лацио
15.4% (24)
0:2 Лацио
14.7% (23)
1:3 Лацио
9.6% (15)
1:1 Ничья
5.8% (9)
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