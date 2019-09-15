Италия: Серия A 2019-2020

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  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
2:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
16' Желтая карточка
Томович Ненад
0:1
17' Пенальти
Иммобиле Чиро
26' Желтая карточка
Габаррон Патрисио
51' Желтая карточка
Миссироли Симоне
1:1
63' Гол
Петанья Андреа
64' Желтая карточка
Gabriel Strefezza
79' Желтая карточка
Раду Стефан
85' Желтая карточка
Фелипе Диас
89' Желтая карточка
Ачерби Франческо
2:1
90' Гол
Куртич Ясмин
90' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
90'+8
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
4
Ционек
Тьяго
77
Д'Аллесандро
Марко
11
Мурджа
Алессандро
7
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
13
Реца
Аркадиуш
31
Ди
Франческо
Федерико
37
Петанья
Андреа
1
Стракоша
Томас
4
Габаррон
Патрисио
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
16
Пароло
Марко
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
СПАЛ 2013
3-5-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

16'
Томович Ненад
 
17'
0:1
Иммобиле Чиро
26'
 
Габаррон Патрисио
48'
 
Вавро Денис
Габаррон Патрисио
51'
Миссироли Симоне
 
62'
Gabriel Strefezza
Реца Аркадиуш
 
63'
Петанья Андреа
(Томович Ненад)
1:1
64'
Gabriel Strefezza
 
68'
 
Корреа Хоакин
Кайседо Фелипе
68'
 
Милинкович-Савич Сергей
Лукас Лейва
73'
Сала Джакопо
Д'Аллесандро Марко
 
79'
 
Раду Стефан
80'
Фелипе Диас
Томович Ненад
 
85'
Фелипе Диас
 
89'
 
Ачерби Франческо
90'
Куртич Ясмин
2:1
90'
Ди Франческо Федерико
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лацио Фрозиноне 0:1 СПАЛ 2013
Лацио Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио
Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио Милан 0:1 Лацио Лацио 1:2 Кьево Лацио 2:0 Удинезе Милан 1:0 Лацио Лацио 2:2 Сассуоло СПАЛ 2013 1:0 Лацио

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Лацио: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013 1:0 Лацио Серия A Лацио 4:1 СПАЛ 2013 Серия A Лацио 3:0 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи СПАЛ 2013 2:5 Лацио Серия A
Лацио 0:0 СПАЛ 2013 Серия A Лацио 2:0 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи Лацио 1:1 СПАЛ 2013 Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Верона Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Кальяри Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Брешия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Удинезе Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:1 Лацио
СПАЛ 2013
1.3% (2)
Ничья
9% (14)
Лацио
89.7% (140)
1:2 Лацио
44.9% (70)
0:1 Лацио
15.4% (24)
0:2 Лацио
14.7% (23)
1:3 Лацио
9.6% (15)
1:1 Ничья
5.8% (9)
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