Италия: Серия A 2019-2020

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Интер Милан
 
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Стадион:
Удинезе

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан
ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр
Удинезе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль
Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Удинезе 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A
Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Интер Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Верона Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Болонья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Дженоа Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Парма Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Наполи Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Кальяри Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. СПАЛ 2013 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Фиорентина Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Удинезе

    До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Интер Милан - Удинезе
    Интер Милан
    96.9% (62)
    Ничья
    3.1% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    2:0 Интер Милан
    37.5% (24)
    2:1 Интер Милан
    21.9% (14)
    1:0 Интер Милан
    15.6% (10)
    3:0 Интер Милан
    10.9% (7)
    3:1 Интер Милан
    7.8% (5)
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