Италия: Серия A 2019-2020
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Удинезе
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан
ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус Интер Милан 1:1 Рома Фрозиноне 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Аталанта Дженоа 0:4 Интер Милан Интер Милан 0:1 Лацио Милан 2:3 Интер Милан Интер Милан 0:1 Айнтрахт Фр
Удинезе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль
Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе Удинезе 1:1 Сассуоло Лацио 2:0 Удинезе Рома 1:0 Удинезе Удинезе 3:2 Эмполи Милан 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Дженоа
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Интер Милан Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Парма
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Интер Милан
96.9% (62)
Ничья
3.1% (2)
Удинезе
0% (0)
2:0 Интер Милан
37.5% (24)
2:1 Интер Милан
21.9% (14)
1:0 Интер Милан
15.6% (10)
3:0 Интер Милан
10.9% (7)
3:1 Интер Милан
7.8% (5)
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