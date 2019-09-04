Италия: Серия A 2019-2020

—

Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Удинезе До начала игры, которая состоится 14.09.2019, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.