Италия: Серия A 2019-2020
Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сассуоло
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия
Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи
Последние игры между собой
Рома: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 0
Сассуоло: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Ювентус
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Верона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|9.
|Парма
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Наполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Рома
95.5% (63)
Ничья
4.5% (3)
Сассуоло
0% (0)
2:0 Рома
37.9% (25)
2:1 Рома
24.2% (16)
3:1 Рома
13.6% (9)
3:0 Рома
7.6% (5)
1:0 Рома
7.6% (5)
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