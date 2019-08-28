Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Сассуоло

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид
Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана Рома 7:0 Риети Рома 10:1 Трастевере Рома 2:1 Парма Сассуоло 0:0 Рома Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина Рома 1:4 Наполи
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия
Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло Сассуоло 4:0 Кьево Болонья 2:1 Сассуоло Сассуоло 3:5 Сампдория Сассуоло 1:1 Наполи

Последние игры между собой

Рома: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 0
Сассуоло: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 7
Сассуоло 0:0 Рома Серия A Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Рома 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Рома Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Рома Серия A Рома 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Рома Серия A Рома 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ювентус Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
4. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Верона Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Болонья Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Дженоа Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
9. Парма Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Брешия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Наполи Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Кальяри Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17. СПАЛ 2013 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Фиорентина Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сассуоло

    До начала игры, которая состоится 15.09.2019, осталось 2 дня 5 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Сассуоло
    Рома
    95.5% (63)
    Ничья
    4.5% (3)
    Сассуоло
    0% (0)
    2:0 Рома
    37.9% (25)
    2:1 Рома
    24.2% (16)
    3:1 Рома
    13.6% (9)
    3:0 Рома
    7.6% (5)
    1:0 Рома
    7.6% (5)
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