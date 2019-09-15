Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

48' Денсвил Стефано получил желтую карточку от судьи

47' Плохо играет Йоронен Йессе - неудачный вынос, и мяч у соперниц

46' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Брешия

46' Сансоне Никола из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

45' Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

45' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Великолепное видение игры демонстрирует Орсолини Риккардо из команды Болонья , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Дейкс Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

40' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Болонья будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Сансоне Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

34' Удар от ворот произведет Брешия

34' Пространство открывается для Орсолини Риккардо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

33' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

32' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Дессена Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

30' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Димитри Бисоли из команды Брешия направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

23' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Сансоне Никола из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Удар от ворот произведет Болонья

22' Димитри Бисоли не смог попасть в створ ударом издали

21' Судья подбегает и показывает Дессена Даниэле из команды Брешия отложенную желтую карточку за фол.

20' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

19' Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо изменил счет на табло!

19' Игрок команды Брешия делает подачу своему товарищу по команде.

19' Паласио Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Ромуло Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Ромуло Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Денсвил Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бани Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

12' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матею Алеш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

10' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

9' Сориано Роберто из команды Болонья сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Андреа Систана выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.

5' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

3' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Болонья начинает с центра поля