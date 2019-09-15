Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
3:4
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Болонья
1:0
10' ГолДоннарумма Альфредо
12' Желтая карточкаБани Маттиа
2:0
19' ГолДоннарумма Альфредо
21' Желтая карточкаДессена Даниэле
2:1
36' ГолБани Маттиа
3:1
42' ГолAndrea Cistana
45' Желтая карточкаДенсвил Стефано
48' Вторая желтая карточкаДессена Даниэле
3:2
56' ГолПаласио Родриго
3:3
60' ГолДенсвил Стефано
67' Желтая карточкаСантандер Федерико
69' Желтая карточкаСориано Роберто
3:4
80' ГолОрсолини Риккардо
83' Желтая карточкаМедель Гари
90' Желтая карточкаОльсен Андреас
28
Ромуло
Соуза
18
Айе
Флориан
13
Бани
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаНападающий
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
12'
19'
21'
36'
2:1
42'
3:1
45'
48'
56'
60'
3:3
69'
80'
83'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 13
-
2 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +13 =2 -5Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия
Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа
Болонья Последние 20 матчей: +13 =3 -4Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал
Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Брешия
19.9% (31)
Ничья
53.2% (83)
Болонья
26.9% (42)
1:1 Ничья
46.8% (73)
0:1 Болонья
11.5% (18)
1:2 Болонья
10.9% (17)
2:1 Брешия
10.3% (16)
1:0 Брешия
8.3% (13)
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