Италия: Серия A 2019-2020

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  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Брешия
3:4
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
10' Гол
Доннарумма Альфредо
12' Желтая карточка
Бани Маттиа
2:0
19' Гол
Доннарумма Альфредо
21' Желтая карточка
Дессена Даниэле
2:1
36' Гол
Бани Маттиа
3:1
42' Гол
Andrea Cistana
45' Желтая карточка
Денсвил Стефано
48' Вторая желтая карточка
Дессена Даниэле
3:2
56' Гол
Паласио Родриго
3:3
60' Гол
Денсвил Стефано
67' Желтая карточка
Сантандер Федерико
69' Желтая карточка
Сориано Роберто
3:4
80' Гол
Орсолини Риккардо
83' Желтая карточка
Медель Гари
90' Желтая карточка
Ольсен Андреас
90'+7
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Dimitri
Bisoli
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
28
Ромуло
Соуза
9
Доннарумма
Альфредо
18
Айе
Флориан
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
13
Бани
Маттиа
4
Денсвил
Стефано
35
Дейкс
Митчелл
5
Медель
Гари
31
Джемаили
Блерим
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Брешия
4-3-3
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

10'
Доннарумма Альфредо
(Ромуло Соуза)
1:0
12'
 
Бани Маттиа
19'
Доннарумма Альфредо
(Матею Алеш)
2:0
21'
Дессена Даниэле
 
36'
2:1
Бани Маттиа
(Сансоне Никола)
42'
Andrea Cistana
(Тонали Сандро)
3:1
45'
 
Денсвил Стефано
46'
 
Сантандер Федерико
Джемаили Блерим
48'
Дессена Даниэле
 
53'
 
Поли Андреа
Бани Маттиа
56'
3:2
Паласио Родриго
(Орсолини Риккардо)
60'
3:3
Денсвил Стефано
63'
Змргал Яромир
Доннарумма Альфредо
 
67'
 
Сантандер Федерико
69'
 
Сориано Роберто
79'
Шпалек Николас
Тонали Сандро
 
80'
3:4
Орсолини Риккардо
(Паласио Родриго)
83'
Матри Алессандро
Ромуло Соуза
 
83'
 
Медель Гари
89'
 
Ольсен Андреас
Паласио Родриго
90'
 
Ольсен Андреас

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 13
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия
Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия Брешия 3:0 Салернитана Ливорно 0:1 Брешия Брешия 2:0 Венеция Верона 2:2 Брешия Брешия 2:1 Фоджа
Болонья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал
Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 3:0 Кьево Аталанта 4:1 Болонья Болонья 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Болонья

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Брешия 1:1 Болонья Серия B Болонья 1:2 Брешия Серия B Болонья 1:0 Брешия Кубок Брешия 3:1 Болонья Серия A
Болонья 1:0 Брешия Серия A Брешия 2:0 Болонья Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Верона Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Кальяри Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Брешия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Удинезе Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 3:4 Болонья
Брешия
19.9% (31)
Ничья
53.2% (83)
Болонья
26.9% (42)
1:1 Ничья
46.8% (73)
0:1 Болонья
11.5% (18)
1:2 Болонья
10.9% (17)
2:1 Брешия
10.3% (16)
1:0 Брешия
8.3% (13)
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