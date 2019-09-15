Италия: Серия A 2019-2020
Парма
1:3
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Кальяри
16' Желтая карточкаЧеппители Лука
0:1
23' ГолЧеппители Лука
0:2
39' ГолЧеппители Лука
42' Желтая карточкаПедру Жоау III
56' Желтая карточкаНандес Найтан
1:2
58' ГолБарилла Антонио
62' Желтая карточкаПеллегрини Лука
1:3
77' ГолСимеоне Джованни
86' Желтая карточкаКастро Лукас
90' Undefined phrase: football_event_Педру Жоау III
22
Алвеш
Бруну
90
Ольсен
Робин
29
Кастро
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
23'
0:1
39'
0:2
42'
56'
58'
62'
77'
1:3
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
12 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри
Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Торино
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|7.
|Верона
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|15.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Рома
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Парма
84.6% (132)
Ничья
14.1% (22)
Кальяри
1.3% (2)
2:1 Парма
36.5% (57)
1:0 Парма
29.5% (46)
2:0 Парма
15.4% (24)
1:1 Ничья
12.8% (20)
3:1 Парма
1.3% (2)
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