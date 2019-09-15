Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Парма
1:3
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
16' Желтая карточка
Чеппители Лука
0:1
23' Гол
Чеппители Лука
0:2
39' Гол
Чеппители Лука
42' Желтая карточка
Педру Жоау III
56' Желтая карточка
Нандес Найтан
1:2
58' Гол
Барилла Антонио
62' Желтая карточка
Пеллегрини Лука
1:3
77' Гол
Симеоне Джованни
86' Желтая карточка
Кастро Лукас
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Педру Жоау III
90'+13
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
10
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
9
Инглезе
Роберто
27
Жервиньо
Куасси
90
Ольсен
Робин
12
Каччаторе
Фабрицио
23
Чеппители
Лука
19
Пизакане
Фабио
18
Нандес
Найтан
6
Рог
Марко
8
Чигарини
Лука
29
Кастро
Лукас
33
Пеллегрини
Лука
99
Симеоне
Джованни
10
Педру
Жоау
III
Парма
4-3-3
Кальяри
3-5-2

Ход матча

16'
 
Чеппители Лука
23'
0:1
Чеппители Лука
(Нандес Найтан)
39'
0:2
Чеппители Лука
(Чигарини Лука)
42'
 
Педру Жоау III
56'
 
Нандес Найтан
58'
Барилла Антонио
(Дармиан Маттео)
1:2
62'
 
Пеллегрини Лука
64'
 
Ликояннис Хараламбос
Пеллегрини Лука
69'
 
Клаван Рагнар
Пизакане Фабио
74'
Пеццелла Джузеппе
Бругман Гастон
 
74'
Корнелиус Андреас
Инглезе Роберто
 
77'
1:3
Симеоне Джованни
81'
Спрокати Маттиа
Иакопони Симоне
 
83'
 
Ионице Артур
Рог Марко
86'
 
Кастро Лукас
90'
 
Педру Жоау III

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория
Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино Фрозиноне 3:2 Парма Парма 1:3 Аталанта Лацио 4:1 Парма Парма 1:0 Дженоа
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри
Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне Торино 1:1 Кальяри Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Ювентус Кьево 0:3 Кальяри

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Кальяри: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Кальяри 2:1 Парма Серия A Парма 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 4:0 Парма Серия A Парма 2:1 Кальяри Кубок
Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Ювентус Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Торино Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Наполи Заявка 3 2 0 1 9 - 7 6
6. Аталанта Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
7. Верона Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11. Милан Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Кальяри Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13. Брешия Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
14. СПАЛ 2013 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
15. Парма Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
16. Удинезе Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
17. Рома Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
18. Фиорентина Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Сампдория Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Парма 1:3 Кальяри
Парма
84.6% (132)
Ничья
14.1% (22)
Кальяри
1.3% (2)
2:1 Парма
36.5% (57)
1:0 Парма
29.5% (46)
2:0 Парма
15.4% (24)
1:1 Ничья
12.8% (20)
3:1 Парма
1.3% (2)
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