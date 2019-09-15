Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

103' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

103' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

102' Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

102' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

101' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

100' Удар от ворот произведет Кальяри

99' Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Кальяри , будет отменен из-за фола.

97' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

96' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

95' Жервиньо Куасси из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

94' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Матч возобновлен

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

92' После проверки VAR рефери поменял решение - Парма не будет бить пенальти!

90' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

88' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

87' Корнелиус Андреас из команды Парма сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

85' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

84' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

82' Матч возобновлен

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

80' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Фантастический гол, где все сам сделал Симеоне Джованни

77' Гальоло Риккардо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

77' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

74' Удар от ворот произведет Кальяри

72' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

70' Рог Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Пизакане Фабио получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Пизакане Фабио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Кальяри

65' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

65' Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

64' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Пеллегрини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Пеллегрини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Пеллегрини Лука тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

62' Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Удар от ворот произведет Кальяри

61' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

61' Кулушевски Деян из команды Парма плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

60' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' О, нет. Из многообещающей позиции Жервиньо Куасси из команды Парма наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

59' Отличный командный гол!

58' Г О О О О Л - Барилла Антонио изменил счет на табло!

58' Пеллегрини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Рефери не любит споров - именно за это Нандес Найтан сейчас получил желтую

56' Удар от ворот произведет Парма

55' Пространство открывается для Симеоне Джованни , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

54' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Хорошо играет на выходе Ольсен Робин - мяч в ее руках

53' Удар от ворот произведет Кальяри

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Кальяри

50' Удар от ворот произведет Парма

50' Нандес Найтан из команды Кальяри делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

50' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

48' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Парма

47' Бругман Гастон пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

47' Каччаторе Фабрицио выносит мяч и сбавляет давление на ворота